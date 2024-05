Rodolfo Ortiz se despide del Recre tras 35 años como médico del club

Toca vivir una nueva etapa. Rodolfo Ortiz, quien ha sido médico del Recreativo de Huelva durante 35 años, se despide del Decano tras una vida dedicada al club donde, además de ejercer su profesión, "he disfrutado muchísimo con el fútbol, de los viajes y de los compañeros".

El Recre hacía oficial su marcha de la entidad albiazul este viernes. Una emotiva despedida tras "toda mi vida profesional" al servicio del equipo más antiguo del país. "Quiero dar las gracias, en primer lugar a mi familia, a mi mujer, que ha sido la que más ha sufrido las ausencias, a mis hijos porque han podido disfrutar del Recreativo pero también han tenido muchas ausencias de su padre y, por supuesto, al Real Club Recreativo de Huelva", reza el mensaje que Ortiz ha transmitido al recreativismo.

"Me he sentido uno más de vosotros, cuando me habéis llamado, cuando habéis gritado mi nombre, recientemente cuando tuve la lesión, muchas gracias a todos y hasta pronto". Así se ha despedido el médico del Recreativo de Huelva con un video que el propio club ha publicado en sus redes sociales.

Abel Gómez, Manolo Pedraza, Rubén Gálvez, entre otros trabajadores del Decano, se han unido a la despedida de Rodolfo Ortiz, una leyenda del Recreativo de Huelva, dedicándole unas emotivas palabras tras su despedida.