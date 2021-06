El Recreativo de Huelva ya conoce a la mayoría de sus rivales en la próxima Tercera RFEF

En principio, lo más probable es que cada grupo de Tercera conste de 18 equipos. No se descarta que haya una primera fase y luego una segunda con opción de play offs como este año, pero la opción que gana terreno es que se recupere el antiguo sistema de competición, con una liga de todos contra todos a doble vuelta, y luego eliminatorias de ascenso, como sucedió la temporada de Salmerón en el Recreativo , con una primera eliminatoria directa entre los campeones de grupo (el que gane asciende) y luego los perdedores entrarían con segundos, terceros y cuartos para seguir luchando por el ascenso.

Así, la Tercera RFEF, en su grupo Occidental, ya tiene 14 equipos fijos: dos de Huelva (Recreativo y Cartaya); seis de Sevilla (Gerena, Antoniano, Utrera, Tomares, Sevilla C y Cabecense), dos de Cádiz (Los Barrios y Rota) y cuatro de Córdoba (Pozoblanco, Ciudad de Lucena, Puente Genil y Córdoba B).

Leal pide perdón por la mala temporada

Antonio Leal se ha sumado a Chuli y Quiles a la hora de pedir perdón por la nefasta temporada realizada por el Recreativo de Huelva. El central, que ha estado cedido este año por el Villarreal, asegura en sus redes sociales que “acaba una temporada complicada en la que no hemos estado a la altura, yo el primero. Pedir perdón a todos los recreativistas que son los que más lo sufren y no se merecen esto. Sólo puedo decir GRACIAS a la afición y al club que desde el primer momento me abrió los brazos. Es momento de aprender de esta situación y seguir trabajando para que vengan cosas mejores”, concluye.Leal ha disputado 21 partidos con la camiseta del Decano, 17 de ellos como titular, con un total de 1.607 minutos, recibiendo 6 tarjetas amarillas y una roja, en el encuentro en Huelva ante el Algeciras.