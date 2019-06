Óscar Carazo se despide del Recreativo dando "las gracias a todos"

El director deportivo del Recreativo en las dos últimas temporadas, Óscar Carazo, se ha despedido del recreativismo a través de una misiva que ha enviado a los distintos medios de comunicación de la ciudad. El madrileño, que continuará su trayectoria profesional en el Rayo Majadahonda, ha querido, en especial, dar las gracias a través del siguiente texto:

"Hoy es un día de agradecimientos. Al igual que cuando llegué a Huelva, hoy mi despedida no puedoplantearla de otra manera que no sea dando las gracias a todos. Gracias de corazón al primer motor que me impulsó a aceptar este proyecto: la afición. Sois increíbles, imposible no irse con un pellizco en el corazón tras ver como habéis estado con el equipo en los buenos, pero sobre todo, en los malos momentos. Os lo merecéis todo y no tengo duda de que llegará.

Quiero dar las gracias a todos los que pensaron en mí para formar parte de este proyecto y a la propiedad del Real Club Recreativo de Huelva por mostrarme su apoyo en estos meses complicados. Pero si este año ha sido tan especial, ha sido por el equipo humano que ha trabajado día a día para conseguir lo impensable hace un año: Gracias a mis chicos, los jugadores, esos que el verano pasado aceptaron sumarse a esta aventura después de muchas horas de aguantarme al teléfono. Sois muy grandes. Grandes profesionales, pero más grandes personas.

Muchas gracias a José María (Salmerón) por confiar en mí desde el primer día que le llamé, gracias por esta amistad que espero dure para toda la vida. Gracias a todo el cuerpo técnico: Pablo, David, Lepe, Mikel, Carlos, Farru, Maria, Guille, Paco, Antonio, Rodolfo, Pedraza... que aportaron profesionalidad y serenidad desde el primer día hasta el último. Gracias a todos aquellos con los que compartí tantas horas en la ciudad deportiva, todos han aportado su granito de arena en los logros del equipo: Álex, Juan, Rodrigo, Charo, Raúl... Y por supuesto gracias a ese recreativista de corazón, mi amigo Andrés, no tengo palabras para expresar todo lo que hiciste de manera desinteresada por el equipo de tu alma. Gracias a mi amigo Manolo Santana, contigo queda claro que el recreativismo no tiene límites. Y gracias al resto de grandes personas que me he encontrado en Huelva y que han estado conmigo en los momentos más duros. Vine pensando que iba a estar solo y me llevo una segunda familia. Siempre estaréis en mi corazón.

Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes, pero espero y deseo que tengamos laposibilidad de reencontrarnos en el futuro. Con esta calidad humana alrededor del equipo estoy seguro de que llegará donde merece estar el Decano del fútbol español".