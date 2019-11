El Recreativo quiere resurgir en el sitio más difícil

El amor y la religión siempre han hecho referencias a los lugares más insólitos para mostrar sus revelaciones. Y el Recre, que es una mezcla de los dos, no iba a ser menos. El Decano trasciende lo deportivo, es un sentimiento cargado con una dosis innegable de fe. De lo contrario no habría explicación para que la recremanía se mantuviera viva después de tantos sinsabores.

El último disgusto para la afición más antigua del país es una trayectoria de siete partidos sin ganar, una losa que ha condenado al cuadro de Alberto Monteagudo a vagar por la zona media de la clasificación, con la vista más pendiente de la amenaza del descenso que de la ilusión por el play off. Para colmo de males, el Recre rendirá visita hoy (17:00) al Yeclano Deportivo, un rival que sobre el papel debería ser asequible tras haber dado el salto de categoría de Tercera a Segunda División B en el pasado verano, pero al que los números han colocado en un lugar respetable. El cuadro murciano es uno de los mejores locales del Grupo IV de la categoría de bronce. Es más, los blaugranas aún no han perdido en La Constitución en lo que va de campaña, acumulando cuatro victorias (Balompédica Linense, UCAMMurcia, Talavera yCádiz B) y dos empates (Don Benito y Córdoba). Así, no parece el lugar más indicado para que el Decano retome el camino del triunfo.

Monteagudo, además, tendrá que retocar su once, ya que Borja García, que parecía haberle arrebatado el puesto a Morcillo, no podrá ser de la partida por sanción tras ver su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones el pasado fin de semana ante el Real Murcia, mientras que Irizo volvió a caer lesionado y tampoco ha viajado con la expedición albiazul a Yecla. El técnico decidió hacer una lista de 19 hombres para desplazarse a territorio murciano, por lo que tendrá que realizar un descarte en los instantes previos al inicio del envite. Las grandes novedades son los regresos de Gustavo Quezada, que no jugó ante el Real Murcia por sanción; y de Alfonso, toda vez que el granadino haya dejado en el olvido sus dolencias musculares.

El de Valdeganga dejó entrever en la previa del encuentro que el ex de El Ejido podría entrar directamente en el once, aunque Carlos Martínez ha estado a buen nivel desde que regresara a la titularidad e Isi Ros también se mostró eléctrico en los últimos minutos del choque del pasado domingo. No hay sitio para todos y lo principal será conocer si el Recre sigue apostando por el doble pivote o si Gustavo Quezada vuelve directamente al once. Sin el ecuatoriano se abre un lugar en posiciones más adelantadas, pero sin él se estrecha mucho más el círculo.

El rival también cuenta con una baja por sanción, la del centrocampista Pablo Vivanco, mientras que Víctor Fenoll y Javi Saura serán duda hasta última hora al arrastrar molestias. El que sí será titular una semana más será el central canario Ubay Luzardo, zaguero que defendió la camiseta del Recreativo en la campaña 17/18.

Todo lo que no sea ganar dejará al Decano un escalón más lejos de su objetivo de pelear por estar entre los cuatro primeros, mientras que dejaría en una posición muy delicada a Alberto Monteagudo, que nunca antes estuvo dos meses sin ganar como técnico. La victoria cambiaría el escenario para un equipo que necesita cambiar de dinámica para recuperar la sonrisa y poder ganar en tranquilidad, aunque en la jornada 14 pocas cosas son definitivas.