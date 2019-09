Monteagudo: "Vamos a ser un equipo compacto aunque juguemos al ataque"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha analizado la victoria ante el UCAM Murcia comentando que valora los tres puntos de forma "muy positiva porque estamos en casa. Hemos sufrido y creo que deberíamos haber sufrido un poco menos, pero por la ansiedad, el cansancio y el desarrollo del partido, que se puso raro con las lesiones, nos ha hecho sufrir más de la cuenta". Sobre el progreso de su equipo ha comentado que "hemos tenido más empaque y hemos ganado más duelos. El equipo no ha sufrido en demasía, aunque no hemos generado muchas ocasiones, pero sí más que ellos".

El Decano vio como Óscar Ramírez y Quique Rivero tenían que abandonar el duelo por lesión en la primera parte, Monteagudo señaló que "Óscar no se ha lesionado nunca muscular y ha notado algo raro. Espero que no sea rotura, hemos decidido que no se quedara para no agravar la lesión. Y Rivero tiene una entrada de un punto más de roja. Puede tener algo en el peroné, pero creemos que no es nada de cruzado. Esperemos que solo sea el golpe". "Las cosas vienen como vienen y ya hasta Navidad no podemos hacer nada. Si Rivero no está tenemos a Gerard y Gustavo, también tenemos a Carlos Martínez... Estoy muy contento por Miguel Cera porque está siempre callado y a la sombra trabajando y hoy le ha tocado jugar y ha respondido muy bien. Es de los sub 23 que aumenta la calidad de la plantilla", ha añadido.

De la actuación de Sergio Jiménez como único pivote por delante de la defensa y del dibujo ha dicho que "Sergio todo lo que es de frente está cómodo, pero creo que hemos estado más solventes porque hemos ganado más duelos. A mí me gusta tener algo más de presencia en el área. En la primera parte hemos tenido centros y nos han faltado jugadores ahí, pero es verdad que podemos estar más compactos con tres por dentro".

De Diego Jiménez, que regresó al once tras dos jornadas sin jugar ha comentado que "quitando la acción en la que ha regateado (risas) ha estado bien. Nos ha dado velocidad. Tenemos que demostrar que para empatarnos en casa después de ponernos por delante tienen que hacer mucho porque en el fútbol es muy difícil ganar y en Segunda B más".

Eso sí, el preparador recreativista ha indicado que "estoy convencido de que vamos a ser un equipo compacto, aunque vamos a intentar jugar al ataque. Pero de ahí a encajar todos los partidos gol... Estoy muy contento con todos los jugadores. Si este equipo deja la portería a cero tiene mucha llegada y en ataque podemos hacer mucho".