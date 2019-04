Salmerón: "Este equipo se vacía para que el Recre juegue la liguilla"

De la racha del Decano de 17 encuentros sin perder ha comentado que "es una barbaridad. Pase lo que pase vamos a competir hasta el final. Nunca había estado tantos partidos sin perder". Precisamente por su racha, Salmerón asegura que el, aunque el Recre quiera, no puede ir de tapado porque "ya todo el mundo cuenta con nosotros. Yo prefiero ir tranquilamente porque sabemos de la dificultad que entraña ganar. Faltaban 40 minutos hoy y parecía que se nos iba el partido. Los partidos son largos y difíciles y hay que saber jugarlos y en cada momento sacar lo mejor que tiene el equipo". También ha destacado el técnico en ese sentido la aportación de la afición: "Es un orgullo tener esta afición porque siempre nos ha apoyado, en los momentos difíciles que hemos pasado en el partido. La afición es de diez y siempre está ayudándonos ".

Ha instado el técnico recreativista a disfrutar de la temporada que está realizando el Decano: "No creo que debamos mirar solo a ser campeones y olvidarnos de otras cosas que nos hacen estar bien. La dificultad es muy grande para todo el mundo y parece que nosotros tenemos que ganar 3-0 en todos los partidos. El equipo es bueno en todas las fases del juego. Somos muy ambiciosos, pero no nos olvidemos de lo demás", a lo que ha querido añadir que "ganar los partidos es muy complicado. Tenemos que hacer un análisis y ver lo que le está costando a todo el mundo. Nosotros vamos a ir como hormiguitas intentando estar lo más arriba posible ".

El míster albiazul ha destacado el pundonor de sus hombres, del que lleva hablando "mucho tiempo. El corazón, el esfuerzo, el trabajo... no se le puede negar a este equipo, que se vacía para que el Recre juegue liguilla de ascenso , tenemos que estar orgullosos ". El preparador del Recre también ha querido valorar positivamente la aportación de los hombres que han entrado desde el banquillo: "Al final cada refresco ha aportado. Iago ha metido muchos centros, tanto él como Andrade. Necesitábamos un jugador que le creara problemas a los centrales en el remate y que los fijara y por eso ha entrado Carlos Fernández. Ha jugado muy bien. Ha tenido sus minutos. Los cambios, todos, han aportado mucho . Estoy muy orgulloso del trabajo que está realizando todo el equipo". De la suplencia de Iván González ha asegurado que "sabíamos que hoy podíamos tener cuerpo a cuerpo con gente que nos podía crear problema. Cualquiera de los cuatro centrales puede jugar".

Fran Alcoy: "Creo que hemos hecho méritos para puntuar"

El técnico del Talavera, Fran Alcoy, ha indicado al término del choque que "sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, por lo que se jugaban y por el ambiente, pero creo que el Talavera ha competido bien. En la primera parte nos ha costado porque ellos apretaban bien, pero en la segunda hemos tenido dos ocasiones claras con el 0-0 y no hemos marcado y ellos en un detalle en la segunda parte se han llevado el partido".

El míster del cuadro talaverano continuó señalando que "si hubiera ganado el Talavera no hubiera pasado nada, ha ganado el Recre y también es justo. Estoy contento con el trabajo del equipo, pero con el resultado no. Hemos venido con la intención de puntuar y creo que hemos hecho méritos para ello". De la entrada de Carlos Fernández ha comentado que "acumulas un jugador más fuerte arriba. Hemos venido a jugar al campo del Decano, que ha estado hace poco en Primera División. Es lógico que con los cambios te vaya apretando, pero creo que hemos tenido nuestras opciones y no la hemos aprovechado".