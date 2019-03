Una final en toda regla

Antes de nada es de justicia aclarar que el Recreativo se ha ganado el derecho a fallar. Doce jornadas sin perder son muchas como para que el primer tropiezo derive en una reflexión catastrófica, pero lo cierto es que el choque de esta tarde ante el San Fernando (Nuevo Colombino, 17:00) es el primero que desprende un olor a play off de verdad. Y lo es porque cuando el Decano se midió a Cartagena o UCAM su escalada no estaba cerca de coronar ningún puerto. La machada albiazul de acumular una de sus mejores rachas de la historia en la categoría de bronce ha dado lugar a un asalto, casi inesperado, al liderato, y a todas las ventajas que ello conlleva.

Ocurre que encima el rival acompaña. Pocos presagiaban a mediados de agosto que el San Fernando terminaría plantando cara a los gallitos de la categoría, pero ahí está. Sin complejos, sin estridencias, sin presión... El partido es de etiqueta negra. Salmerón ya ha pregonado, por activa y por pasiva, que no le gusta mirar la tabla, que lo que le gusta es ganar un domingo y repetir el siguiente, pero para el recreativista de a pie resulta imposible dejar la calculadora en el cajón, aunque la cuenta es clara: si el Recre vence esta tarde estará más cerca de ser primero que de ser quinto. Objetivamente.

Si el Recre gana estará más cerca del liderato que del quinto puesto

El Cartagena pegó un resbalón de esos que te dejan un buen rato en el suelo en la tarde de ayer en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño (3-1) y le ha dado la posibilidad al Decano de aumentar su abanico de opciones para ascender, ya que si el cuadro onubense doblega al San Fernando se quedará a tres puntos de los murcianos y dejará a cinco a los gaditanos.

Servirá el tropiezo cartagenero para terminar de convencer a los indecisos. Alrededor de 15.000 personas se esperan esta tarde en el Nuevo Colombino en un escenario que no deja lugar a las dudas, es de superior categoría. La afición será el primero de los condicionantes de un partido al que no le falta un detalle. Desde el duelo en la portería, con uno de la casa, Rubén Gálvez, defendiendo al rival al retorno Manu Ramírez o del gaditano Pablo Sánchez, que evoca recuerdos de un pasado no muy lejano en el fútbol profesional.

Pierde el Recre, eso sí, a su comandante del Ejército del Aire, Israel Puerto, que vio su quinta amarilla ante el Almería B y que dejará su lugar en el once a Iván González, que se perdió por sanción el choque en el Estadio Juegos del Mediterráneo y que volverá al centro de la zaga para poner orden. Ello implicará la continuidad de Diego Jiménez y Jesús Valentín en la línea de tres centrales. Lo natural es que Pina e Iago Díaz actúen de carrileros, pero no es descabellado pensar que el ex del Lorca acabe cediendo su puesto a Pablo Andrade. En el centro del campo los minutos de calidad que aportó Marc Caballé bien podrían abrirle de nuevo, y de par en par, las puertas de la titularidad. El dadivoso Quiles será el acompañante de Caye Quintana en ataque ante la baja por lesión de Ródenas, que no ha llegado a tiempo, a pesar de que parece que su lesión muscular no le mantendrá mucho tiempo alejado de los terrenos de juego.

Así se presenta el partido ante el San Fernando, uno de esos choques que marcan, para bien o para mal, de por vida. Los de La Isla, con el sonsonete de Camarón de fondo, saben que el choque es Un tiro al aire. Lo que quizás no sepan los azulinos es que en el vestuario albiazul lo que más se canta últimamente es el Volando voy.