Quiles guía a un Recreativo en mejoría (2-0)

Poco se puede hacer cuando un mago saca su varita. Porque te encandila, te atrae y al final te hace ver cosas que solo existen en la imaginación. Eso ha ocurrido en el Nuevo Colombino, Quiles se puso la chistera y la capa y terminó contagiando al resto de sus compañeros, que se sumaron a una de las mejores actuaciones del cuadro albiazul en lo que va de campaña, por no decir la mejor. Y eso que la primera parte fue bastante competida, aunque hay que darle al Don Benito el mérito que merece, ya que fue valiente y apretó alto al Decano.

No se había llegado al primer cuarto de hora cuando Quiles realizó su primera galopada por banda derecha. Alternó el onubense su potencia con su talento para dejar a adversarios en el camino y terminar plantándose ante Sebas Gil, aunque su disparo mordido no tomó la dirección deseada. Lejos de amilanarse, el Don Benito quiso entrar en el intercambio de golpes y logró pisar área por la banda derecha para sacar un centro que no encontró rematador en el segundo palo.

El valiente planteamiento de los pacenses terminó alejando al Recre del área contraria, a pesar de sus intentos de salir con el balón jugado, con un dibujo algo diferente al de Mérida, aunque los protagonistas fueron los mismos. Sergio Jiménez se incrustaba entre los centrales en la salida de balón y también en la defensa del juego directo y eso posibilitaba que los laterales pudieran estar siempre altos y en amplitud.

La ambición de los visitantes les llevó a tener, en el final de la primera parte, sus mejores ocasiones. Primero en una acción de Sillero que obligó a Nauzet a abandonar su área de meta para terminar achicando y enviar el balón a córner, luego fue Artiles el que recibió libre de marca dentro del área en perfil diestro para finalizar encontrándose con la rápida reacción de Nauzet, que salvó el 0-1, y, por último, Manu Miquel rozó el gol con un tiro libre directo que se marchó junto al poste. Con 0-0 se fue el partido al descanso.

El Recre se lanzó en la segunda mitad a por el gol y no tardó en encontrarlo. Carlos Martínez, que salió al final de la primera parte por Gerard Vergé, que se marchó conmocionado; encontró a Chuli con un centro lateral que el onubense empujó en fuera de juego. El tanto no subió al marcador, pero fue la señal inequívoca de que comenzaba el espectáculo. Aunque lo cierto es que la acción que determinó el desarrollo del choque fue la expulsión del excentral del Recreativo Mario Gómez, que vio su segunda amarilla en el 47.

Con uno más el Decano pudo enlazar jugadas ofensivas de mayor continuidad, como la que finalizó Quiles tras un amago más propio de un torero que de un futbolista. Su disparo dio en un defensor y se marchó a saque de esquina. A renglón seguido Diego Jiménez cabeceó un córner junto a la cepa del poste de Sebas Gil. El Recre comenzó a creer que era cuestión de tiempo romper el empate inicial y quizás ello le costó tener algunos minutos de discontinuidad en su juego, que fueron aprovechados por el Don Benito para estirarse.

Monteagudo leyó el choque y le dio entrada a Óscar Ramírez para tener más profundidad y también refrescó el centro del campo con la entrada del juvenil Fran. A falta de poco menos de un cuarto de hora para el final Isi Ros encontró el desmarque por la derecha de Óscar Ramírez, que llegó a línea de fondo y la puso en boca de gol para que Carlos Martínez empujase el cuero al fondo de las mallas. Agua de mayo para el cordobés, que empieza a encontrar sensaciones tras un año con muy mala suerte con las lesiones.

El Recre ya no frenó. El Don Benito no le perdió la cara al partido y creyó en el empate hasta tal punto que terminó descuidándose ante un ciclón. Isi Ros buscó su estreno goleador con el Decano con un disparo desde la frontal que se encontró la brutal estirada de Sebas Gil. El rechace le terminó llegando a Chuli, que volvió a ensayar un peligroso disparo desde la frontal que se marchó alto. Gustavo Quezada se sumó al concurso de francotiradores un poco después con un disparo ajustado a la base del poste que, otra vez, desvió Sebas Gil.

El broche al partido se lo puso Quiles. El onubense tuvo gasolina para correr un buen pase de Carlos Martínez a la espalda de la defensa, tumbar en el cuerpeo a su par y definir al palo largo de Sebas Gil. El último truco del canterano sirvió para que el Nuevo Colombino se llevase las manos a la cabeza en un nuevo fin de fiesta con final feliz. Ya son tres los lunes alegres en Huelva, como tres son las semanas que lleva Nauzet sin encajar, y eso que el Recre volvió a presentarse con cinco bajas, aunque la magia, de momento, le gana al vudú.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera (Óscar Ramírez, 68'), Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Sergio Jiménez (Fran, 76), Quiles, Gustavo Quezada, Gerard Vergé (Carlos Martínez, 44'), Isi Ros y Chuli.

Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Mario Gómez, Manu Miquel, Gonzalo, Sillero, Santana (Quico González, 58'), Álex Herrera, Dani López (David Agudo, 66'), Hendrio y Artiles.

Árbitro: Pérez Muley (C. Madrileño). Amonestó a los locales Sergio Jiménez, Carlos Martínez y Chuli y a los visitantes Gonzalo, Sebas Gil, Quico González y Mario Gómez, a este en dos ocasiones por lo que fue expulsado en el minuto 47.

Goles: 1-0 (77') Carlos Martínez. 2-0 (87') Quiles.

Incidencias: Unas 9.000 personas en el Nuevo Colombino.