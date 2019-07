Nauzet: "Quiero devolver al Recreativo al fútbol profesional"

El Recreativo ha presentado este mediodía a su guardameta Nauzet Pérez, que fue uno de los primeros fichajes de la presente temporada y, tal y como ha señalado el secretario técnico, Juan Antonio Zamora; "uno de los primeros jugadores con el que me puse en contacto". El excentral del Decano quiso "agradecer" al canario que "haya dejado pasar otras ofertas por creer en el proyecto del Recreativo de Huelva".

Zamora ha repasado la trayectoria de Nauzet como "canterano de la UD Las Palmas, debutando en su primer año en el primer equipo en Segunda División. Luego ha tenido una larga trayectoria. Nosotros lo recordamos por aquel partido en Sabadell, en el que no pudimos meternos en play off. Su carrera ha estado llena de éxitos, con ascensos y jugando Liga de Campeones con el Apoel". Ha añadido que "esperemos que pueda darnos su máximo rendimiento. Va a tener la competencia dura de Alex Lázaro y creo que vamos a tener una portería muy bien cubierta para la categoría".

El meta, por su parte, ha contado que "cuando acabe en Las Palmas había contactado con otros clubes, como es normal. Hablé con Zamora y Alberto. Ellos saben que para mí es muy importante estar bien a nivel familiar y yo sé que este club tiene que estar en superior categoría porque he jugado aquí en Segunda, por lo que sé que no me he equivocado viniendo aquí". A pesar de su veteranía, Nauzet afirma que "afronto la temporada como todas, con la mayor de las ganas e ilusión. Quiero devolver a este club al fútbol profesional. El año pasado no me fue bien, ni a nivel colectivo ni a nivel individual, y quiero quitarme esa espinita".

Acerca de la confección de la plantilla ha aseverado que "conozco poco del equipo, no me ha dado tiempo de verlo, pero conozco bien al míster y sé cómo son sus equipos, le gusta tener el balón, pero hay que tener paciencia porque somos muchos jugadores nuevos y tenemos que conjuntarnos y conocernos". También ha comentado Nauzet que "igualar lo de la temporada pasada no sirve porque no estaríamos en Segunda, que es donde queremos llegar".

Sobre lo que espera aportar el canterano de Las Palmas al Decano ha dicho que "el reto para mí es estar en un equipo importante a nivel nacional. No hay que pensar en el año pasado porque todos los años son distintos. El reto es dar todo de mí para darle lo mejor al equipo". Acerca de la propuesta de Monteagudo ha ahondado comentando que "el juego del míster me gusta porque el portero participa mucho con los pies".

Aunque cuenta con la confianza de Zamora y Monteagudo, Nauzet cree que deberá ganarse en el verde la titularidad: "En el fútbol no hay nadie que sea titular. El día que no estés bien el míster está obligado a cambiarte. No conocía a Álex, pero es un chico con muchas ganas y con una predisposición al trabajo espectacular". Precisamente del trabajo de Zamora ha indicado que "cuando hablé con él no pensé que podríamos traer a jugadores como Nano o Morcillo. Es un trabajo que han hecho muy bueno, pero eso no quiere decir que podamos relajarnos. Tenemos que trabajar más porque la gente joven puede mirarnos a nosotros y tener un espejo".

Por último, Nauzet no ha querido hablar de las condiciones económicas, pero sí que ha indicado que "tenía alguna oferta de categoría superior y del extranjero, por lo que económicamente es de suponer que eran mejores, pero no es importante para mí. Yo creo en el proyecto".