Nano: "Tenemos ganas de revertir la situación"

El lateral zurdo del Recreativo Nano lo tiene claro. Aprender, pasar página y mirar al futuro. El ex del Almería entiende que el duelo ante el San Fernando ya quedó en el olvido, pero saca "cosas positivas" de la actuación del Decano: "Fue un partido feo, tanto para el espectador como para nosotros, pero el equipo dio la cara, a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 40. No queda otra que pensar en el próximo partido. Esperemos no encontrarnos más campos como el de San Fernando. Habrá partidos en los que nos tiren poco y nos ganen, como nos pasó el sábado, que nos tiraron dos veces y nos hicieron dos goles".

El zaguero señala que "veo al equipo con ganas de llegar al domingo para revertir la situación y hacer ver que el del sábado pasado era un partido en el que había que luchar mucho y lo dimos todos, pero no obtuvimos el premio merecido. Tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición".

Sobre la incidencia que tuvo el césped en el desarrollo del duelo en el Bahía Sur señaló que "al míster se le conoce por la manera de jugar que quiere. Él ya se quejó del estado del terreno de juego y ojalá que nuestro campo esté mucho mejor para poder mostrar nuestro fútbol y dejar claro lo que queremos".

Eso sí, su actuación satisfizo a la afición desplazada a tierras gaditanas. El veterano jugador albiazul fue de los hombres más destacados del choque: "A nivel individual me sentí bastante bien, con mucha libertad". Sobre la acción del segundo tanto, que se produjo tras una serie de errores colectivos ha indicado que "el segundo gol fue un cúmulo de muchas cosas. Tendría que haber aguantado más a Hugo. Son circunstancias del partido, estábamos enteros y pensábamos que podíamos llevarnos el partido. Tenemos que aprender de esos errores y tener tranquilidad".

Sobre el sistema utilizado por el técnico en San Fernando ha dicho que "al trabajar con dos carrileros, los centrales tienen que estar más atentos a nuestra espalda, pero creo que todos los jugadores que están disponibles están capacitados para jugar con cualquier tipo de sistema. Con el 3-5-2, al tener 5 futbolistas que puedan jugar en el centro del campo también te permite tener el balón. Lo que quiere el míster es tener lo máximo posible el balón, pero estamos a principios de Liga y quedan matices por mejorar".

Sobre la afición albiazul ha comentado que "a todo el mundo le gusta jugar ante su gente. Es un orgullo representar a este club y a esta ciudad".

Sobre la posible llegada de Chuli ha indicado que "bienvenido sea si se hace. Lo conozco de mi etapa en Almería. Nos daría mucho porque es diferente al resto de delanteros que tenemos. Nos hace falta ese tipo de delantero para la forma de jugar del míster. Ojalá que sea lo antes posible".