Monteagudo: “Tenemos un equipo capaz de competirle a cualquiera”

El técnico del Recreativo de Huelva, Alberto Monteagudo, fue el invitado de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en el Restaurante El Paraíso de Gonzalo. El preparador manchego analizó con la naturalidad y cercanía que le caracteriza la actualidad del Decano. El ex de Lugo o Cartagena se mostró “contento” en su regreso a Huelva y mira hacia el futuro con optimismo.

Lo hace el albaceteño a pesar de las muchas lesiones que ha padecido el Decano en lo que poco que de campaña, que le han restado variantes al combinado albiazul en los primeros encuentros, pero que no le han impedido firmar un gran comienzo de campeonato: “Tenemos mucho potencial parado que tenemos ganas de ver. No hemos podido ver a Irizo, Alfonso tampoco ha tenido continuidad, Rubén Cruz apenas ha podido jugar, Quique Rivero lleva un mes fuera... Además, hay muchos jugadores que vienen de estar casi un año sin jugar y eso es complicado para ellos, pero seguro que poco a poco vamos viendo una mejor versión de ellos”. El míster recreativista se refirió a la enfermería para señalar que “ya Irizo está entrenando con normalidad, creo que Víctor la semana que viene podrá estar en plenitud para poder competir, a Nano lo cuidamos para que no tuviera problemas en llegar al partido de esta semana... Es verdad que Nauzet tiene un problema en el hombro, lleva varias infiltraciones y veo difícil que esté el domingo, pero él quiere jugar. Quique Rivero está con el golpe y sigue teniendo dolor cuando golpea. Hoy –por ayer– ha vuelto a entrenar y se ha tenido que salir porque tiene una inflamación en la cabeza del peroné, pero sigue sin vérsele nada. Creemos que no va a tardar mucho, pero ya va a sumar un mes de baja”.

Monteagudo fue uno de los jugadores más destacados del Decano tras el último ascenso de Segunda División B a Segunda A, lo que le permitió disfrutar de la afición recreativista. El entrenador albiazul afirma que “estoy muy a gusto, veo un ambiente muy positivo en torno al club y cuando escucho el ‘Decano de mi alma’ se me ponen los pelos de punta”.

Haciendo balance del duelo ante el Atlético Sanluqueño del pasado domingo en El Palmar señaló que “el otro día estuvimos muy bien, de hecho creo que merecimos ganar. El Sanluqueño es un equipo difícil y allí en El Palmar va a costar mucho trabajo ganar, pero lo veremos conforme vaya avanzando la competición”. Lamentó Monteagudo que Sergio Jiménez no pudiera parar la contra del gol de Peli porque ya tenía una amarilla: “Sergio es tan grande que parece que siempre hace falta y le sacan tarjeta, pero el otro día hizo un robo limpio y tuvo que jugar condicionado”.

"Pensaba volver como jugador, pero como entrenador no porque no me gustaba"

Desveló el que fuera jugador de Las Palmas, Recreativo o Murcia que “cuando salí de Huelva la verdad es que pensé que podría volver, pero como jugador, pero no como entrenador porque a mí no me gustaba. Tenía intención de ser director deportivo, secretario técnico, ojeador... Mi padre siempre me preguntaba que cuando me iba a sacar los títulos y le dije que no me gustaba, pero luego me insistió y me dijo que me los sacara para tener la titulación y que ya luego viera en que área me podía sentir más a gusto. Soy entrenador un poco por accidente porque yo estaba en Lucena y tenía el cruzado roto. No quería operarme, íbamos últimos y fue David Cabello, que era el capitán, el que me dijo que la plantilla quería que fuese el entrenador. El club me lo propuso, me lo pensé y acepté y de los siete últimos ganamos cuatro y nos salvamos. Al año siguiente también hicimos una gran temporada y estuvimos a un paso de clasificarnos para el play off”.

Ahí se inició un camino que continuó en la Cultural Leonesa, el Badajoz, el Cádiz, La Roda o el Cartagena y que también guarda una parada en Grecia, en el Apollon Smyrnis, una experiencia que el castellano manchego asegura que fue “buena. El nivel no es el de la liga española, pero la afición es una pasada”. Poco después de salir de Grecia fue el Lugo de otro exrecreativista, Emilio José Viqueira, el que se hizo con los servicios de Monteagudo.

El pasado verano le llegó la oportunidad de entrenar al Decano, que le planteó un proyecto por dos temporadas. Monteagudo asevera que “tenemos el equipo que me dijeron que tendríamos. Un equipo competitivo, capaz de ganar en cualquier lado y capaz de pelear por todo”. Al margen de fichajes de prestigio para la categoría, como Chuli, Nano o Rubén Cruz, el entrenador del Decano ha contado con canteranos como Fran, del que dijo que “es un jugador que conduce, divide, hace cambios de orientación y tiene mucha personalidad. Además, se ha ganado al vestuario”.

Para Alberto Monteagudo el objetivo debe ser “estar entre los mejores sin renunciar a nada”, pero añade que “ahora que tenemos el club normalizado, que se han vivido calamidades y que se ha estado cerca de desaparecer, hay que ser responsables y exigentes, pero sin meter ninguna presión añadida”. El de Valdeganga habló del director deportivo, Juan Antonio Zamora, del que dijo que “es una persona muy trabajadora, que tiene el cariño sincero de toda la gente y que quiere de verdad al Recreativo”.

El preparador albiazul considera que equipos como “Córdoba, Badajoz y Cartagena” estarán peleando en la zona alta, aunque también destaca a otros conjuntos potentes como “San Fernando o Marbella”. Además de la búsqueda de la mejor clasificación posible en Liga, Monteagudo no se olvida de la Copa del Rey, una competición“bonita, y más con el formato nuevo. Ya en Cartagena nos tocó el Sevilla cuando alcanzamos la tercera ronda y es una experiencia bonita”.

De la afición destacó que “lo distintivo de la afición del Recreativo, y que pasa en pocos sitios, es que aquí la gente es del Recreativo”. Por último, Monteagudo indicó que hay varios entrenadores que le marcaron a lo largo de su carrera: “Uno de los que más me ha gustaba era Benito Floro, con él el equipo estaba siempre muy ordenado. Pepe Mel trabajaba bien, Caparrós apretaba mucho, Espárrago...”.