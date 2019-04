El camino antes que la meta

Con la tranquilidad que da la experiencia y el saber que el fútbol no deja de ser solo eso, fútbol. Así compareció ante los medios el técnico del Decano, José María Salmerón, en la previa del encuentro que el Recre disputará mañana (12:00) ante el Melilla. Lamentó el almeriense que “no se está disfrutando del camino y hay que disfrutar. No me molesta la exigencia, pero dijimos que queríamos hacer una temporada para disfrutar. Parece que cada momento es definitivo y que si fallamos no vamos a poder lograr el objetivo. Somos muy ambiciosos y vamos a ir a Melilla con la intención de ganar, pero tenemos que disfrutar y no meter más presión de la que hay. Hay gente que intenta desestabilizar”.

No entiende el preparador recreativista que esa presión externa pueda estar sometiendo a sus jugadores: “No interpretasteis bien unas palabras que dije. No está pesando la presión, pero los partidos finales son más complicados, juegues con quien juegues”. Al mismo tiempo, Salmerón quiso recordar que “llevamos una racha de 15 partidos sin perder, de verdad que no me acuerdo de la última vez que perdimos”. El poder mental del entrenador albiazul quedó fuera de toda duda cuando afirmó que “no le tememos a la derrota, pero tampoco tenemos que la intención de perder. Ahora mismo tan importante es el objetivo de los que están luchando por ascender, que el de los que se están jugando la vida. Si mantenemos la calma y somos conscientes de lo que estamos haciendo cada día obtendremos más cosas”.

Salmerón espera un partido “de alternancias” en Melilla. “Habrá que defender en muchos momentos, habrá que tener el balón en otros momentos... Tenemos que ser muy solidarios y tener el trabajo que está teniendo el equipo. Son partidos igualados en los que los pequeños detalles van a decidir”, Explicó el preparador albiazul, que ha añadido que “me parece que el campo está muy mal. Ellos tienen alternancias, es verdad que salen jugando, pero tienen otras posibilidades, como el juego directo con Traoré. También tienen buenos jugadores en banda, que pueden desbordar”. Comparando el duelo del Álvarez Claro con el del UCAM quiso matizar que “no son tan radicales como el UCAM en el trato del balón”.

No quiso desvelar ningún detalle del planteamiento del encuentro el técnico del Recreativo: “Trabajamos tanto con defensa de cinco como con defensa de cuatro y modificamos en función de las necesidades, pero no nos altera mucho si se juega de una forma u otra”. De la vuelta de Tropi solo quiso decir que “está disponible como todos los demás” y aclaró que “Caye ha estado miércoles y jueves con un proceso viral, pero ya hoy –por ayer– ha entrenado con el grupo, aunque la intensidad del entrenamiento ha sido baja. Él también ha realizado un trabajo extra al margen, pero lo que me preocupa es cómo pueda estar de energía. Lo veremos de aquí al domingo, a ver si puede estar de inicio. Ya digo que no me preocupa su estado físico, sino que ha comido poco”.

De jugadores como Carlos Martínez o Marc Caballé, que han ido entrando en las alineaciones después de superar lesiones, indicó que “hemos intentado, en los momentos que hemos podido, que ellos cojan ese ritmo competitivo, pero el ritmo se coge jugando cinco o seis partidos seguidos. Creo que ellos pueden aportar mucho y solo les falta ese punto de competición. Son futbolistas a los que veo día a día y que nos pueden dar mucho en un futuro”. El último nombre propio del que habló el míster recreativista fue el del delantero Carlos Fernández, que parece que tiene opciones de entrar en su primera convocatoria: “Es la primera semana que ha entrenado con el grupo y me he llevado una grata sorpresa porque ha estado a buen nivel físico. Lo veremos mañana. Para entrar dentro de los 18 hay que estar muy fuerte, pero ha trabajado muy bien y tiene unas cualidades distintas a los demás”.