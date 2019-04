Alberto Ródenas: "“Solo contemplamos sacar los tres puntos”

El Decano está mentalizado y espera traerse los tres puntos de su difícil visita a Melilla. Marc Martínez y Alberto Ródenas comparecieron ante los medios para valorar el trabajo individual y colectivo del Recre de cara al partido del próximo domingo a las 12:00.

Ródenas, que reapareció ante el Marbella tras una lesión, aseguró que ésta “ya se ha quedado en el pasado. Estoy al cien por cien y a disposición del míster”. No cree, en este sentido, que el equipo haya notado su baja pues recuerda que “todo la plantilla está disponible para el entrenador que rota mucho en los onces”.

La última incorporación del Recre, el delantero Carlos Fernández, que ya trabaja con el grupo no le supone presión al ariete excolchonero, “existe una competencia sana. Nos hacía falta un refuerzo y todos lo hemos recibido con los brazos abiertos”. La dupla con Caye Quintana en la primera línea albiazul ha dado grandes resultados esta segunda vuelta, aun así recuerda que “cualquier pareja de delanteros que salte al campo lo hará bien. Carlos ya está con nosotros, le falta un poco por el tiempo que ha estado sin competir pero va a aportar mucho al equipo”.

El delantero albiazul no le teme al Melilla, “jugamos ante un rival directo pero son 3 puntos iguales que otros. Es una final más de las siete que nos quedan todavía”. Aunque sabe que será un duelo de altura recalca que “el partido lo afrontamos con ilusión y solo contemplamos sacar los tres puntos de allí”, pero advierte que “si se pierde no tiraremos la toalla”.

Ser más protagonista en los onces de Salmerón es prueba de su trabajo pese a no comparecer tanto en la primera vuelta. “La situación ha cambiado mucho y estoy muy contento. He trabajado mucho para estar aquí y le estoy muy agradecido al entrenador”. La clave, “estar siempre para el entrenador, pero sobre todo la constancia. He trabajado con la cabeza para delante, llegó la oportunidad y salió bien”.

Para Marc Martínez el partido ante el Melilla debe ser tomado con calma, “afrontamos el partido con muchas ganas, sumar los 3 puntos sería muy importante para la recta final.” Asegura que “no hay miedo a la derrota, queremos alargar la racha lo máximo posible, pero sabemos que ganar es muy difícil.”

Respecto a su situación deportiva personal, el guardameta se encuentra “muy bien, desde que llegué a Huelva estoy muy contento. Lo importante es lo colectivo, esa es la realidad”.