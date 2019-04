El Recre juega en Melilla un partido de muchos quilates

Un partido de muchos quilates. El Recreativo de Huelva visitará el próximo domingo a la Unión Deportiva Melilla en el estadio municipal Álvarez Claro en un encuentro cargado de alicientes, correspondiente a la trigésima segunda jornada del grupo IV de Segunda B, que comenzara a las 12:00.

En él se enfrentarán, en un duelo en la cumbre, dos de los grandes candidatos a disputar las eliminatorias de ascenso. El Recre llega a la cita avalado por una excelente racha de resultados que le tiene colocado tercero en la tabla con 59 puntos y le ha llevado a encadenar quince jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con un extraordinario balance de diez victorias y cinco empates, mientras que el equipo norteafricano es el nuevo líder de la competición tras imponerse el pasado domingo al Atlético Malagueño (2-1) y haber ganado sus cuatro últimos partidos, lo que le ha permitido encaramarse hasta la primera plaza igualado a 61 puntos con el Cartagena, al que supera por el golaveraje particular.

En este encuentro el conjunto onubense, entrenado por José María Salmerón, desea seguir haciendo historia y dar otro paso hacia su objetivo de clasificarse para los play off. El Decano, incluso, tiene la posibilidad de acabar la jornada como el nuevo líder del grupo. Para ello no sólo debe vencer al cuadro azulino (que en la primera vuelta se impuso en Huelva por 0-1, por lo que habrá que tener en cuenta el golaveraje particular) sino esperar un nuevo tropiezo del Cartagena, que recibe al Real Murcia en un atractivo derbi regional.

Salmerón recupera a Tropi tras cumplir el centrocampista su sanción federativa

Para este choque Salmerón recupera a Tropi una vez que el centrocampista cumplió en el partido del pasado domingo frente al Marbella el encuentro de suspensión federativa por acumulación de cartulinas amarillas con el que había sido sancionado por el Comité de Competición. Previsiblemente el mediocentro valenciano recuperará su puesto en el once titular recreativista, ya que Tropi ha jugado completos todos los partidos siempre que ha estado disponible (se ha perdido dos, ambos por inhabilitación federativa).

Parece que la principal duda para el entrenador albiazul reside en saber si podrá contar para este encuentro con el delantero Carlos Fernández, quien desde que se incorporo al plantel a mediados de marzo en sustitución de Chico Díaz está realizando una pretemporada particular para integrarse con normalidad al trabajo con el resto del grupo. El ariete ha alternado ejercicios individuales con otros colectivos y el cuerpo técnico espera poder contar con él pronto como uno más, lo que aumentaría considerablemente las posibilidades ofensivas del equipo puesto que en la plantilla no existe otro delantero con sus características.

Tanto Pina como Pablo Andrade acabaron renqueantes el partido anterior, aunque en el club se confía en que ambos no sufran problemas físicos que les impida ser convocados, si Salmerón lo considera oportuno.

En Melilla el partido está despertando un enorme interés. Es un encuentro en el que se ponen en juego, como todas las jornadas, tres puntos aunque el premio anímico que supondría derrotar a un rival directo aumenta sus alicientes. Se espera que el Álvarez Claro registe una magnífica entrada y entre los asistentes estarán, a buen seguro, algunos seguidores recreativistas que afrontarán con ilusión el largo desplazamiento hasta la Ciudad Autónoma. La afición del Decano ha demostrado con creces su inquebrantable fidelidad a los colores albiazules.