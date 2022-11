Calero: “No vamos a hacer 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta para regalar nada”

Julián Calero, entrenador del Burgos, no quiere confianzas ante el Recreativo de Huelva en la eliminatoria de Copa del Rey que enfrentará a ambos equipos el domingo en el Nuevo Colombino a partir de las 12:00. El viaje es largo. Muy largo. El Burgos Club de Fútbol encara carretera y se desplaza hasta el sur del país para rendir visita, que no honores, al Decano del fútbol español en la primera eliminatoria del torneo del KO.

Tras el duelo ante el CD Tenerife, los días de trabajo previos han sido positivos: “Veníamos de una fase de tres partidos muy exigentes y hemos recuperado bien. Excepto Grego Sierra, que no ha entrenado, están todos bien. Incluso Javi Pérez ha entrenado por primera vez con el grupo, aunque es posible que no le dé para llegar al partido”, asegura Julián Calero, en declaraciones recogidas por la web del club.

El técnico llamará para el partido en Huelva a dos de los futbolistas del filial que habitualmente entrenan con el primer equipo, el defensa-pivote Saúl del Cerro y el centrocampista Marcos Gil, ambos burgaleses. “Es cierto que queremos darle continuidad a los de siempre porque el partido se disputa en fin de semana, como cualquier jornada de liga y la carga no es tan intensa. Pero sí; Saúl viene por Grego y Marcos porque Atienza, aunque está bien, tiene algunas molestias. A ver si pueden echarnos una mano”, desvelaba.

Hace no demasiado tiempo, el Burgos vivía las noches de Copa con la emoción de enfrentarse a grandes rivales. Ahora, el bloque blanquinegro es uno de esos equipos. Pero la entidad blanquinegra no olvida. Y la eliminatoria, más si cabe ante un conjunto como el Recreativo de Huelva, admite matices. “Tenemos muchas ganas de Copa. El ambiente va a ser precioso. El Recre tiene una afición increíble, que aprieta muchísimo y que sabe que su equipo viene en una dinámica muy positiva, con muchas victorias en los últimos partidos. Tienen jugadores con experiencia en categorías superiores, incluso en 2ª A. No va a ser nada fácil. En este torneo no he visto a nadie que pase eliminatorias con soltura”, aseguraba.

Ante las voces críticas que apuntan al poco interés por la competición del KO como posible distracción para la liga, Calero lanza un aviso: “Sabemos que, en principio no vamos a ganar la Copa: ojalá. Pero sí podemos competirla y hacer cosas muy bonitas. No vamos a hacer 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta para regalar nada a nadie ni para ir de comparsa. Aquí no se tira absolutamente nada”, zanjaba.

Y enfrente, el Recre. Un gigante que atraviesa una época difícil. Actualmente en Segunda RFEF tras el ascenso de la temporada pasada, el proyecto ha reenganchado a la gente de Huelva con su equipo de fútbol. “Es un plantel con un buen patrón de juego, dominante. Abel es un entrenador que trabaja bien y que tiene las ideas muy claras. Y cuando miremos a la grada vamos a ver a 15.000 personas empujando a los suyos. Así que hemos de tener muy claro que la diferencia de categoría se va a notar muy poquito. Si queremos pasar, debemos pelear y entregarnos al máximo”, concluía.