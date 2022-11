Abel anuncia cambios en el Recreativo de Huelva para medirse al Burgos

El Recreativo de Huelva prepara con la moral a tope la eliminatoria de Copa del Rey ante el Burgos (domingo, Nuevo Colombino, 12:00). Para este compromiso Abel Gómez cuenta con toda su plantilla salvo los lesionados de larga duración Cancelo y Juan Delgado; el resto, todos disponibles.

El Decano llega en un buen momento a esta cita, avalado por cuatro victorias seguidas y en una línea ascendente en su juego: “Nuestra idea es la de competir de la mejor manera posible y hacer un partido completo ante un rival que está haciendo una grandísima temporada y se encuentra en puestos de ascenso a Primera División por méritos propios; el equipo ha crecido en las últimas semanas. Intentaremos ser un rival que le ponga muchas dificultades” al Burgos, asegura el entrenador local.

Sobre los posibles cambios en el once para el torneo del KO, el técnico aclara que “es una semana en la que lo tengo complicado para decidir. Puedo anticipar que habrá algún que otro cambio porque hay jugadores que se merecen tener minutos y tienen una oportunidad para demostrar. Que se hagan las cosas como queremos, que los que salgan den un rendimiento alto y ojalá podamos pasar la eliminatoria. Es un premio para todo el mundo, para el club, la plantilla, la afición y así queremos afrontar el partido”.

Abel no descarta la sorpresa y que el pez chico se coma al grande. “En mi etapa como entrenador he tenido la oportunidad de eliminar a la Real Sociedad de Primera y luego me tocó el Barcelona; el año pasado en la primera eliminatoria eliminamos al Eldense, al Málaga y luego tuvimos el premio de enfrentarnos al Atlético de Madrid… La copa es una competición que me encanta, son partidos emocionantes, vibrantes, te mides a un rival de superior categoría y se demuestra que eres capaz de competir y de poder ganarle… tenemos que plantearlo así. Es un rival difícil, que concede muy poco, está haciendo las cosas muy bien, pero tenemos que estar a un buen nivel para ponerle en dificultades y pasar la eliminatoria”.

El Burgos se caracteriza por su gran nivel defensivo, ya que concede pocas ocasiones al rival y es muy efectivo en ataque, sobre todo al contragolpe. “Ellos a nivel defensivo sólo han encajado 4 goles, lo que habla muy bien de su balance y de cómo trabaja y es capaz de juntar líneas; en transiciones es muy peligroso, con gente rápida, del centro del campo hacia delante tiene muy buenos jugadores, un centro del campo muy sólido, con una gran capacidad de robo. Una vez que lo analizas ves el por qué está ahí, y luego tiene esa capacidad de adaptarse a situaciones. Tendremos que tener paciencia con el balón y no precipitarnos”, destaca.

El preparador albiazul mantendrá el esquema de juego y no prepara ninguna ‘revolución’. “La idea es darle continuidad a lo que venimos haciendo; habrá algún cambio de piezas o de nombre, pero mantendremos nuestra manera de jugar, lo que queremos con y sin balón, pero en cuanto a estructura seguiremos la misma línea”.

Una ventaja del choque es que “la convocatoria esta semana es mucho más sencilla ya que se pueden convocar 22 jugadores y si todos están bien (salvo Cancelo y Juan Delgado) sólo habría que dejar un jugador fuera, y eso da más variedad para tener en el banquillo y en función de cómo vaya el partido un abanico mucho más amplio para los cambios”.

La buena marcha en la venta de entradas invita al optimismo y asegura un amplio respaldo desde la grada pese a que todos tienen que pasar por taquilla. “Es un partido ilusionante para todos; el premio que tienes si eres capaz de pasar esta eliminatoria es muy grande y sería muy merecido para todos. Ojalá podamos brindarle una victoria a la afición y ver en la siguiente ronda un equipo de Primera División aquí”.

Abel reconoce que “sí hemos ensayado los penaltis, pero todos saben que al final es difícil de entrenar porque el contexto es muy diferente; pero es una parte más del partido y puede darse la opción de que ocurra. Lo hemos trabajado al igual que otras situaciones como el balón parado y demás que también son importantes. Puede ser un partido largo, puede tener prórroga y tenemos que estar preparados también”, concluye Abel.