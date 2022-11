La Copa del Rey, oportunidad para los menos habituales del Recre

El Recreativo de Huelva vuelve a disputar una eliminatoria de la Copa del Rey este domingo. Será ante el Burgos, uno de los gallitos de este año de la Segunda División, a las 12:00 en el Nuevo Colombino. A partido único. Es habitual que en esta competición jueguen los que no juegan, los que tienen menos minutos, y así dar descanso a los que más tiempo acumulan sobre el césped en liga. Es habitual, pero nunca se sabe. Y este año habría varias razones para que el once del Decano cambie relativamente poco con respecto a jornada anteriores, que se explicarán a continuación.

A pesar de todo, lo normal sería que este domingo se vistieran la camiseta aquellos jugadores que apenas entran en las convocatorias albiazules. Y más, después de que Abel Gómez señalase en ruedas de prensa pasadas que está contento con el grupo, con las sesiones de entrenamientos y donde nadie baja los brazos. De ahí, que se intuye que en un partido como el de este domingo salgan al campo jugadores que no lo hacen habitualmente. De este modo, se verá a Adri Victores defender la meta recreativista por primera vez en partido oficial. Diawara, Pata y Perotti no suelen entrar en las convocatorias de liga y que podrían tener su oportunidad este domingo en el Nuevo Colombino. Y no sería de extrañar que fuesen titulares jugadores que normalmente ocupan el banquillo albiazul en los partido de liga. Adri Crespo, Rubén Serrano, Enric Martínez, Mbaye (que últimamente tampoco entra en las convocatorias), Edmilson, Juanito, y Pablo Caballero.

Sería una manera de dar minutos a los que menos tienen y de dar descanso a los que más tienen. Otra opción de Abel Gómez es intercalar jugadores menos habituales con otros fijos. Básicamente, hacer un once mixto e ir jugando con los cambios durante el propio partido, según las necesidades.

Todo esto son suposiciones. Como también puede ocurrir que el entrenador del Recreativo de Huelva vea el encuentro de este domingo como un partido más de liga, como si se tratase de otro encuentro el grupo 4 de la Segunda RFEF, y afrontarlo con los jugadores habituales. Hay incluso argumentos que podrían refrendar esta situación. La primera razón es que el partido es un fin de semana. Es decir, el ritmo de trabajo de lunes a viernes no se modifica porque el partido no es entre semana, como suele ocurrir en la Copa del Rey. De esta manera, Abel podría encarar el encuentro como uno más de liga y seguir con la misma dinámica. Otra razón es que el Recre está enchufado. Cuatro victorias consecutivas avalan el momento de forma del Decano, a lo que hay que añadir que los últimos tres encuentros Rubén Gálvez no ha recibido ningún gol. Es decir, el Recre lleva más de 270 minutos sin encajar un tanto. Y en estos momentos el equipo se encuentra segundo clasificado en el grupo 4 de la Segunda RFEF. Además se está viendo un equipo sólido y completo en muchas fases de los partido.

Y, buscar una victoria con los titulares desde el principio, ante, a priori, los suplente del Burgos, podría, por qué no, convertirse en realidad. Eso casi aseguraría que en la siguiente ronda viniese un Primera División al Nuevo Colombino, con lo que todo ello conlleva económicamente para el club.