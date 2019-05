El Recreativo-Fuenlabrada se jugará el domingo a las 18:30 con entrada gratis para los socios

El Recreativo de Huelva recibirá este domingo al Fuenlabrada en el Nuevo Colombino a partir de las 18:30 horas, en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de ascenso entre los campeones de Segunda B.

El conjunto onubense ya tiene día y hora para una histórica remontada que le permitiría dar el salto de categoría. El equipo de Salmerón, tras el 3-0 de la ida, tiene la mente puesta ya en ofrecer su mejor imagen y darle a los aficionados una alegría en forma de ascenso, lo que sería la guinda a una temporada para recordar.

Para que el recinto albiazul registre un lleno histórico, el consejo de administración ha decidido que los socios entren gratis, premiando así su fidelidad al Decano. Además, los abonados podrán retirar cuantas entradas quieran, de la zona de su carnet, a 5 euros cada entrada hasta agotar existencias. Los horarios de la taquilla sur Nuevo Colombino son de martes a viernes: 10:00h a 13:30 y 16:00 a 19:00; y el sábado de 10:00 a 13:30.

Habrá un gran mosaico para dar colorido con todos los sectores de animación de la Federación de Peñas, Trust, grada de animación 20D y la colaboración del Centro Comercial Aqualón.

Todo el recreativismo confía en que el próximo domingo será un día especial. El primer requisito es que el Nuevo Colombino presente un lleno hasta la bandera, histórico, de esos que se viven sólo en las grandes ocasiones. Y la de este domingo lo es. La afición, más que nunca, debe ser ese jugador número 12 que lleve en volandas a su equipo y presione a un rival que no está nada acostumbrado a jugar ante más de 20.000 espectadores. Ya el domingo, en las carpas de la Avenida de Andalucía se vivió un ambiente espectacular, que se quedará pequeño para lo que se prevé el domingo.

Los jugadores del Recre, a la conclusión del partido, no mostraron abatimiento sino rabia y deseos de que el encuentro de vuelta llegue cuanto antes. Así, Caye Quintana manifestó que “aquí no se rinde ni Dios. Yo creo”; en una línea parecida se expresaron Marc Martínez (“Ni retirada ni rendición”), Alberto Quiles (“Lo mejor que me ha podido pasar, ser de Huelva, ser del Recre. Lucharemos por vosotros”), o Diego Jiménez (“Cuando el camino se hace duro, sólo los duros siguen caminando”), entre otros.

Además, el recibimiento que realizó la afición al equipo nada más llegar a Huelva también ha dejado huella en el plantel. Incluso en propio Salmerón, poco dado a manifestarse a través de las redes sociales, ha resaltado en su twitter:“Sin palabras. Este recibimiento nos recuerda quiénes somos y por qué luchamos. Por vosotros hoy más que nunca, nos dejaremos la piel”.

En el otro bando, Biel Ribas, el portero del Fuenlabrada, aseguró a Telemadrid que “nadie pensaría que le meteríamos tres al Recre, porque ellos venían de una racha muy buena y sabíamos que iba a ser un rival muy complicado. Conseguimos abrir la lata y a partir de ahí logramos marcar dos goles más, pero está claro que ese resultado nos sorprendió a todos. En Huelva no podemos estar defendiendo los 90 minutos porque eso cansa mucho, y más en un campo como el del Recre. Ya tengo ganas de que llegue el partido”.