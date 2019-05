Apoyo en la distancia

Parte de la estrategia fuenlabreña

El Fuenlabrada es un equipo relativamente nuevo, pero sabe que cualquier detalle puede decantar un play off. Precisamente por ello han decidido que en el Fernando Torres haya poca afición visitante. Y es que, a pesar de haber perdido perdón porque por “motivos de tiempo” no ha podido montar las gradas supletorias, lo cierto es que a los locales no le interesa que su estadio tenga una mayor capacidad porque ello supondría la presencia de un mayor número de aficionados recreativistas.

El director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, habló en la Cadena SER del hecho de jugar primero en su estadio y luego en el Nuevo Colombino: “Todo el cuerpo técnico prefería jugar primero en nuestro estadio, pero el entrenador Mere y yo preferíamos jugar primero fuera de casa. Hoy en día el fútbol está muy igualado y no vas a sorprender a nadie en nada, aunque sí que es cierto que en la vuelta en el Colombino hay que saber si ellos luego van a saber manejar bien la presión de competir ante tanta gente. Nosotros estoy seguro de que vamos a saber competir bien”. Ni tanto ni tan poco habrán pensado el Fuenlabrada, que obligará a los aficionados recreativistas a seguir el encuentro a través de la tele o la radio.