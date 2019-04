Cerca de la primera meta

Un cúmulo de sentimientos contradictorios deambulan por el recreativismo con el ocaso de la competición regular. Por un lado, irrumpen el orgullo, la satisfacción y la alegría contenida, en ocasiones visitadas por la euforia, fruto de una temporada para la historia, con una racha imposible por la dificultad que entrañan la categoría y el fútbol actual y, sobre todo, por el momento en el que ha producido, después de varios años de sombras y con la amenaza de la desaparición latente.

Por otro lado, aparecen la ansiedad, la tristeza y, aunque es pronto, hasta la melancolía. Y es que, por más que el play off esté a la vuelta de la esquina y que el deseo último es ver al Decano de nuevo en la Liga de Fútbol Profesional, no hay que obviar que la Liga se acaba y lo que quedará después nada tendrá que ver con lo vivido. Es imposible no pensar en que solo restan cuatro partidos de competición y ahí habrá un punto y seguido a un año que ha servido para recuperar la autoestima, para darle brillo al escudo del equipo más antiguo del país y para volver a colocar al Recreativo en el mapa del fútbol nacional.

Será un punto y seguido porque el Recre se ha ganado el derecho a pelear en las eliminatorias de ascenso su retorno a Segunda División. Parece que solo una desgracia de dimensiones titánicas podría dejar al Decano fuera del play off, aunque es lógico que los actores principales sigan manteniendo el discurso cauto.Una victoria ante la Balona ya sí que sería definitiva porque el tropiezo del UCAM ayer en El Ejido deja casi todo en manos del propio Recreativo, al que le bastará con ganar y esperar que el San Fernando no gane uno de sus cuatro últimos encuentros para sellar su presencia en los play off (salvo situación carambolesca de cuádruple empate entre Melilla, Cartagena, Recre y UCAM a 69 puntos). Eso sí, esa sería la consecución de su primer objetivo, pero el Decano seguirá siendo ambicioso y no levantará el pie del acelerador porque tiene la primera plaza a su alcance y conseguirla sería disponer de una segunda oportunidad.

Iago Díaz volverá a la convocatoria, mientras que Carlos Martínez sigue siendo duda

En frente estará una Balona en clara crisis. Ya no es el cuadro de La Línea aquel equipo férreo que tumbó al Decano en la primera vuelta, pero a estas alturas del campeonato cualquier adversario te complica la vida. Finalmente el defensor Kimbamba no viajó a Huelva, por lo que se une a la ausencia ya conocía del pichichi balono, Gastón Cellerino.

El Recre también lamentará la baja de Pablo Andrade, que había vuelto a la titularidad para aportar su profundidad al ataque albiazul. El sitio del brasileño lo ocupará Iago Díaz, toda vez que el ex del Lugo o Almería se ha recuperado de sus molestias musculares. Salmerón no ha dado pistas durante la semana, pero el Recre ha ganado sus dos últimos encuentros tras cambiar a defensa de cuatro, por lo que no es descartable que mañana deje de jugar con tres centrales. La duda en la convocatoria albiazul está en la presencia o no de Carlos Martínez que ha mejorado, pero no terminar de estar en las mejores condiciones, por lo que Ponce o Arias podrían completar la lista. La determinación de Diego Jiménez en los últimos encuentros, el partidazo de Quiles en Sevilla y el peso específico de Iván González podrían terminar modelando el once inicial albiazul.

El club ha vuelto a hacer un guiño a los aficionados al fútbol para que el Nuevo Colombino presente una entrada de superior categoría. La hinchada recreativista ha sido determinante en los últimos partidos y volverá a serlo. Y es que esta plantilla bien merecido tiene todo el respaldo posible.