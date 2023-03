El Recre da un voto de confianza a Abel Gómez

Abel Gómez está en el punto de mira. El técnico recreativista es señalado como principal culpable de la situación que atraviesa el Recreativo desde que comenzó la segunda vuelta. Tras los últimos resultados del Decano su figura peligra pero el Decano dará una oportunidad al técnico hasta este domingo. Gómez, que no se sentará en el banquillo tras ser sancionado en El Ejido, vivirá el encuentro desde la grada ante el Recreativo Granada (domingo a las 17:00) pendiendo de un hilo.

El resultado de la jornada 25 marcará la continuidad del técnico recreativista a los mandos de la plantilla albiazul. El equipo sufre una mala racha en un momento en el que todavía está todo por decidir en el grupo IV de Segunda Federación. La plantilla totalmente renovada por Dani Alejo el pasado mes de enero no ha terminado de casar y eso se está viendo cada jornada reflejado en el juego del equipo y en los resultados. Todo está en el aire hasta que se dispute el partido del domingo ante un rival directo que pelea por conseguir un puesto entre los cinco primeros y que se sitúa sexto a tan solo cinco puntos del Recreativo y a solo uno de puestos de play-off.

El Decano que en el mes de enero vio marchar a once de sus hombres y luego fue testigo de la llegada de siete nuevas caras para ayudar a los albiazules a pelear por el ascenso, no han demostrado todavía sobre el terreno de juego la solidez y la intensidad válida para sacar el máximo en todas las jornadas desde que finalizó el mes de enero.

Algo pasa en el club. Un Recre que comenzó la temporada como uno de los favoritos a realizar un curso brillante y ser candidato a optar el primer puesto del grupo IV de Segunda Federación pero nada fue así. Los planes se han truncado. Los albiazules consiguieron 32 puntos en la primera vuelta, muy buenos números y a tan solo 10 del Antequera, líder de la categoría, con unos resultados en la 2022/2023 inmejorables. Ahora, tras disputar seis partidos el Recre solo ha sido capaz de hacer nueve puntos de los 21 que se han puesto en juego y se ha distanciado 17 de los malagueños.

Nada será fácil para el Recre hasta que finalice la competición. Al Decano le queda mucho por hacer para aguantar el segundo puesto y aumentar distancias con el resto de clasificados. A los albiazules no le vale otra cosa que ganar. A Abel Gómez y a su equipo no le queda más remedio que apretar los dientes para dar todo en las diez finales en la que todo está en juego. El Recre no tiene nada asegurado tras los últimos resultados obtenidos por lo que tiene la obligación de conseguir la diana en los encuentros restantes si quiere jugar play-off-algo que puede peligrar si la tónica no cambia- como segundo clasificado.

Este domingo, el Recreativo volverá al Nuevo Colombino con un ambiente crispado. El Decano tendrá que dar un golpe encima de la mesa delante de su afición para demostrar que este equipo quiere y puede conseguir el objetivo por el que lleva peleando desde que inció la campaña el pasado mes de septiembre.