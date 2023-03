El Recre tiene que "recuperar la confianza" ante El Ejido

Fin de semana clave para el Recreativo. El Decano visita a El Ejido este domingo a las 17:00 en un duelo con objetivos dispares. Los albiazules llegarán al encuentro con el propósito de sumar tres tras dos semanas negros para la plantilla recreativista. El equipo de Abel Gómez tiene que puntuar para seguir aumentando puntos que lo ayuden a afianzar la segunda plaza y también, para aumentar distancia con el resto de rivales. El Ejido, por su parte, viene de ganar al Mar Menor y dará todo sobre el césped del Estadio Municipal de Santo Domingo para que la victoria se quede en casa y ayudarlo a despegarse de la zona roja de la clasificiación.

Abel Gómez, en rueda de prensa este viernes, ha analizado la semana de trabajo antes del encuentro de la jornada 24 y la situación que atraviesa el Decano. Un comienzo de semana “complicado" con "mucha reflexión y análisis” tras el tropiezo ante el Antequera el pasado domingo en el Nuevo Colombino. A partir del miércoles, la escuadra comenzó a preparar el encuentro de este domingo. “El equipo ha trabajado fenomenal” con la mira puesta en el encuentro con “ganas y con la idea en la cabeza de ir a por la victoria”.

Tras la debacle ante el líder de la categoría, el Antequera, el Recre tenía mucho que analizar y reflexionar para mejorar e intentar solucionar esos errores que arruinaron la mañana en el Nuevo Colombino. El técnico recreativista admite que la plantilla tiene que “volver a ser un equipo muy sólido” algo que “perdió en el último partido”. El Decano necesita tener el balón para ser protagonista en el terreno de juego, matiz que le ayudará a conseguir su objetivo por lo que a “nivel de mecanismos” tiene que “mejorar”. “Un equipo más competitivo y con mayor solidez” eso tiene que demostrar el Recreativo de Huelva durante el resto de la jornada y en un futuro play-off.

Para la final en El Ejido, el Recre no podrá contar una semana más con Bernardo que continúa en periodo de recuperación. A su ausencia se unen Juanjo Mateo y Josiel Núñez, ambos sancionados por acumulación de amonestaciones. Por lo demás, habrá que esperar a este sábado “porque hay jugadores con molestias” que no se sabe “si podrán contar con ellos”. A la convocatoria volverá Peter este fin de semana tras estar fuera durante dos jornadas. El extremo recreativista volvió al trabajo y “tiene el alta médica” pero atraviesa un “proceso gripal” razón por la que no se conoce todavía “si podrá entrar en la convocatoria”.

La confianza es un factor clave para el Recre. Tras los dos últimos varapalos que ha sufrido el Decano, necesita recuperar la confianza porque “no se puede ir a comprar a ningún sitio”. “La confianza se genera y fabrica con trabajo y resultados”, viendo cómo se puede “mejorar”, haciendo “autocrítica”, y pensando en “positivo, poniendo en valor “todo lo que se ha hecho” durante el resto de la temporada para ser consciente de "la situación” que se encuentra el equipo. “Trabajar para conseguir un resultado positivo”, esa es la llave para “generar confianza”.

“Generar mucho más en ataque y ocasiones” ese es el punto de partida para que “puedan venir los goles”. Los goles “son rachas o dinámicas” y la ausencia de ellos está marcando el camino del Recreativo en las últimas jornadas. Ante El Ejido tendrá que reencontrarse con él para seguir acercándose al objetivo.

Al Recre le falta intensidad. El pasado domingo el once se vino abajo tras el gol del Antequera, no tuvo capacidad de reacción para no saltar el bache y pelear por el partido. Cuesta abajo y sin frenos. Una dinámica que tiene que cambiar en la plantilla. “Aumentando el nivel de intensidad en los entrenamientos”, “siendo más contundentes”, o simplemente “buscar un perfil” que "se adapte a esa necesidad”. A nivel defensivo el equipo tiene que ser “más contundente, más agresivo y más serio” para así “volver a lo que venía haciendo” y esas situaciones implicarán “más solidez” para toda la escuadra.

El partido llega para el Recre con la misma situación de la primera vuelta tras perder los dos últimos partidos. El Ejido llega con la cara de la moneda tras ganar en las dos jornadas anteriores Un equipo de “mucho talento” y eso “se vio en la primera vuelta”. “Un rival que va a ir a por los tres puntos” porque también “los necesita” por este motivo los de Abel Gómez deben estar "centrados en hacer las cosas bien” y conseguir la diana. El Recre tiene mucho en juego y está todo por decidir. Lo que queda por delante “decidirá todo”, once finales para pelear por el “objetivo” y “buscar el ascenso”.

La responsabilidad del entrenador es “máxima”, es el engranaje del vestuario. Hay momentos en los que uno “puede cometer errores” pero “todos están en el mismo barco” y se valora el trabajo del entrenador “en función de los resultados”.