El Recre quiere "despejar su cabeza" para mantener la segunda plaza

Despejar la cabeza es el reto que tienen ante sí los jugadores del Recreativo de Huelva. Y no es sencillo. Tras tres semanas en las que los del Abel Gómez no han podido cosechar ninguna victoria y a diez jornadas del final de la competición, la presión aumenta y la segunda plaza es más competida que un mes atrás.

Juanjo Mateo y Alberto Trapero así lo reconocían este miércoles en rueda de prensa, coincidiendo que una victoria les haría "ver las cosas de otro modo", proporcionándoles así "la confianza necesaria" para encarar el tramo final de liga.

Mateo reconocía que el equipo "no estuvo bien en El Ejido, pues no hicimos el partido que queríamos hacer. Llevamos tres semanas mal y tenemos que olvidarnos" de ello, toda vez que insistía en que, "pese a estar dolidos por no haber consigo los últimos tres puntos, tenemos ya el foco puesto en el Recreativo Granada".

Para el defensa todo el equipo albiazul "puede dar mucho más" y afirma ser conocedor de que, "cuando un jugador viene al Recre sabe su exigencia", así como que "tenemos que estar preparados para situaciones como la actual, en la que vamos detrás del Antequera, a mucha distancia". En este sentido, subraya que "la plantilla está capacitada para este tipo de retos".

Precisamente, sobre el líder, Juanjo Mateo se deshace en elogios ante "una temporada increíble en la que todo va a su favor", al tiempo que manifiesta que, "pero el Recre es el Decano y sabemos de nuestra exigencia por ganar".

Curiosamente, Mateo es ajeno a los comentarios vertidos por la afición albiazul estos días, pues no tiene cuenta de redes sociales desde el 1 de septiembre de 2021. "El fútbol y los estudios" le hicieron bloquear sus perfiles, por lo que "no veo las opiniones y solo esto concentrado en el objetivo del club".

Sobre el rival de este fin de semana, el filial del Granada, Mateo recuerda que "si ganamos le sacaríamos ocho puntos a un rival directo, por lo que somos conscientes de que tenemos que dar el 100% para lograr los tres puntos".

Por su parte, Alberto Trapero se mostraba "contento" por haber disputado sus primeros minutos con el Decano como titular, pero "disgustado" por no sacar los tres puntos. Confía en continuar "aportado desde el campo y, si no, desde el banquillo. Me considero un jugador de equipo y siempre apoyaré al compañero que juegue".

Respecto al encuentro en El Ejido, Trapero reconoce que al equipo le "costó" conectar con la línea de ataque. "Hicimos un partido serio, pero se nos puso complicado con la expulsión y, dentro de lo malo, conseguimos no perder". En este sentido, sostiene que el Recre pasa por un bache con semanas complicadas, "algo que sucede con todos los equipos", por lo que lo que queda es "hacerse fuertes en el vestuario y llegar a la recta final de la temporada con confianza para ascender".

"Cuando pasas por un bache de resultados", prosigue, "baja el nivel de confianza" y lo que hay que hacer es, en palabras de Trapero, "que entre el gol y conseguir una victoria que nos haga ver las cosas de otra manera". En este punto, insiste en que "estamos en una posición privilegiada, por lo que queda "limpiar la mente y ganar este domingo". "El equipo entrena como animales, la gente está muy metida y confiada y estoy seguro de que eso nos permitirá alcanzar la victoria", finaliza.