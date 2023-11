Recre-Alcoyano: El Decano encara con un 'once' aún en duda el partido para acariciar el play off

Un mes después de Bernard, por fin el Recreativo de Huelva se pondrá al día. El Alcoyano regresa a Huelva -esta vez sí para jugar- este miércoles y lo hace en una dinámica muy positiva. Poco o nada que ver con ese cuadro valenciano que, a duras penas, conseguía arrancar algún punto en las ocho primeras jornadas de competición. Los jugadores y el técnico son los mismos, pero los resultados no, y frente a ese mayor acierto, solidez y confianza tendrá que jugar el Recre, que -dicho sea de paso-, nada tiene que envidiarle a su rival.

La cara que muestra el Decano en esta fase de la temporada es otra también: concede menos, genera más y exhibe una mayor intensidad. Todo ello le ha aupado a la novena posición en la clasificación y, de conseguir los tres puntos este miércoles, miraría cara a cara a los equipos que ocupan el play-off. Quién lo hubiera dicho hace un mes. Pero para ello tiene que ganar y demostrar esas ganas de ir a por el partido, como ya lo hiciera en Mérida.

No será fácil la cita de este domingo. Para un equipo que no está acostumbrado a jugar entre semana no resulta sencillo sumar más minutos que de costumbre a las piernas de sus futbolistas. Y, de hecho, todo apunta a que Abel Gómez hará rotaciones en un once que aún sopesa, pues reconocía en rueda de prensa que algunos de sus pupilos estaban sobrecargados del último partido, por lo que esperará hasta este mismo miércoles para confeccionar un once al que, reconoce, le sigue "dando vueltas".

Rubén Gálvez se presume fijo en la portería del Decano y las dudas comienzan a aflorar en defensa. Antoñito podría darle descanso a Sergio Díez, que jugó los 90 minutos en el José Fouto; y Trapero también podría regresar al once, si bien las buenas sensaciones de la dupla Trapero-Gálvez también deja aquí una incógnita. Pinillos podría también suplir a Rahim, aunque el lateral zurdo es de los que más acostumbrados está a jugarlo todo con alta intensidad, por lo que tampoco se descarta verle nuevamente en el flanco izquierdo.

El eje del centro del campo continúa sin moverse y ello hace indicar que, si todos están bien, no se tocan. Aun así, Iturraspe también podría encajar en un rombo de cuatro jugadores como ya sucediese el pasado domingo. Con De la Rosa fuera, Nacho Heras podría tener su oportunidad nuevamente como titular. Los onubenses Domínguez y Caye son también candidatos a repetir en el once, salvo que Abel Gómez quiera darle ese rol de nueve titular a Juan Villar. Complicado acertar con las pocas pistas que deja el técnico sevillano.

El Alcoyano suma siete puntos en los últimos cuatro partidos -solo perdió contra el líder, el Castellón-, que vienen a contrarrestar ese mal inicio del campeonato. Viaja a Huelva con el regreso de un viejo conocido de la afición, como es Álvaro Vega, pero no estarán ni su goleador Raúl Alcaina, ni el portero José Perales, ni tampoco el centrocampista Imanol García, que se retiró lesionado tras la primera hora de juego ante el Real Madrid Castilla la pasada jornada.