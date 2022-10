La resurrección del Recreativo de Huelva pasa por ganar en su visita al líder Antequera

No es una final, pero se le parece. Los títulos (ascenso en este caso) no se ganan ni en septiembre ni en octubre, pero sí se pueden perder en gran parte. Y el Recreativo de Huelva visita este domingo al líder Antequera (17:00, estadio El Maulí) con la obligación de vencer y mejorar su imagen, en un partido correspondiente a la jornada 6 del grupo 4 de la Segunda Federación.

El objetivo es doble, ganar y transmitir sensaciones más positivas. Y por ese orden. El Decano lleva una racha de una derrota (Betis Deportivo) y dos empates (Atlético Sanluqueño a domicilio y Cádiz Mirandilla en el Nuevo Colombino); se encuentra a cinco puntos del líder y fuera de los puestos que permiten jugar por el ascenso, por lo que hay que recuperar el terreno perdido y hacerlo ya.

El segundo objetivo es mejorar la imagen, porque si duelen los últimos resultados, más aún duelen las sensaciones que está transmitiendo el equipo, con más carencias que virtudes, demostrando sobre el terreno de juego un potencial bastante lejano al que se le supone. Porque hasta ahora el conjunto albiazul ha plasmado con cuentagotas la calidad que atesora, dando únicamente pinceladas de un equipo que tiene que aspirar al ascenso de categoría.

Difícil tiene en esta ocasión Abel Gómez confeccionar un once inicial, porque en las últimas jornadas los que han salido de titulares no han conseguido doblegar al rival, y los que han entrado como suplentes no le han dando un salto de calidad al equipo. Y las dudas no sólo llegan en el once, sino a la hora de elegir la táctica, bien con cuatro atrás o quizás con cinco, bien con único punta o con dos delanteros.

El técnico no quiso desvelar el viernes en la rueda de prensa las bajas que tiene para este choque, pero hace siete días no pudo contar con Edmilson, Juan Delgado, Cancelo y Enric.

Rubén estará en la portería, Juanjo Mateo, ya recuperado (jugó los últimos minutos del partido ante el Cádiz Mirandilla) volverá al lateral derecho y Fran Ávila (ausente de la convocatoria la pasada jornada) al izquierdo; en el centro de la defensa repetirá Adrián Crespo, acompañado probablemente por Bernardo.

A partir de ahí se abre el abanico de posibilidades, porque ni Josiel ni Jordi Ortega ni Arjona están en su mejor momento, y Mbaye, que gustó ante el Sanluqueño, estuvo impreciso y perdió muchos balones ante el filial gaditano.

Por delante Peter es el único que tiene el puesto fijo, con varios candidatos a las otras dos plazas (Juanito, Laerte, Iago…) e incluso la opción de jugar con dos delanteros, Caballero y un Dopi que se ha ganado un puesto de titular, ya que está siendo la única luz en el espeso ataque recreativista.

Al conjunto de Abel, que a domicilio ha ganado en Lepe al San Roque (0-1) y empatado ante el Sanluqueño (1-1) le tocará medirse al líder del grupo, un Antequera que está siendo la revelación en este inicio liguero; el conjunto malagueño marcha primero con 4 partidos ganados y uno empatado, con 10 goles a favor (el máximo realizador) y sólo 3 en contra (también el mejor en este apartado, junto al Mancha Real). Es, junto al Torremolinos, el único que no conoce la derrota.

Como local, superó al Poli Ejido y al Cartagena B, en ambos casos por 2-0; sus máximos realizadores son Luis Alcalde y Utrilla, ambos con 3. En sus filas milita el onubense Ale Zambrano, aunque no tiene un papel protagonista ya que ha sido suplente en las cinco jornadas que se llevan y sólo lleva 66 minutos disputados.