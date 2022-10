Abel Gómez: "El equipo necesita una victoria"

El Recreativo de Huelva visita este domingo al líder del Grupo 4 de la Segunda RFEF, el Antequera. Una derrota albiazul supondría que se alejara en ocho puntos en apenas seis jornadas. Para Abel Gómez, el compromiso de este fin de semana es un partido "importante" pero "como todos". No lo ve como un gran partido clave. "No miro más allá de los que son los tres puntos. Mirar la clasificación a día de hoy no sirve de nada".

A pesar de esto, el entrenador del Recreativo reconoció que durante la semana ha habido jugadores con molestias, y es la primera semana que no da los nombres. "Creemos que esta semana no es la idónea para decir los jugadores que seguramente no puedan jugar, y los que tienen molestias, tendremos que esperar hasta mañana. Vamos a intentar reservarnos un poco eso porque está claro que va a condicionar".

Abel Gómez apuntó que el "equipo ha trabajado muy bien" durante la semana, y el "ánimo está muy bien". "La gente está concienciada del partido importante que tenemos. El equipo necesita una victoria".

Lo único que adelantó el míster de cara a la visita a Antequera fue que se va a dar "continuidad" al sistema que utilizó el equipo la semana pasada frente al Cádiz Mirandilla. De ese partido rescató recuerdos como que "en la primera parte además del gol de Dopi, tuvimos 4 ocasiones bastantes claras, y que si hubiéramos materializado alguna nos hubiéramos ido al descanso con una ventaja en el marcador. En la segunda parte nos penalizaron mucho los últimos 15 minutos por ser un partido de ida y vuelta, que eso tenemos que controlarlo mejor".

Cuestionado sobre el bajón que tiene el equipo en las segundas partes, Gómez apuntó que "el otro día hicimos cambios ofensivos, jugar con dos delanteros... nos hicimos demasiado largos, y en ciertos momentos y cuando existe ese cansancio al final tienen que atacar a través del balón y nosotros intentamos atacar a través de más transiciones y eso no nos convenía. Tenemos que ser un equipo que siga intentado tener el balón, que siga intentando crear situaciones de ataque con balón, y a partir de ahí las situaciones de pérdida estaremos mucho más juntos".

También, Gómez expuso que "a día de hoy de cinco partidos hemos perdido uno. Tenemos que centrarnos en ser mejores, en competir muy bien el partido ante un rival que está haciendo las cosas muy bien a día de hoy. Pero que va a tener enfrente un muy buen equipo también". El Antequera, explicó el entrenador recreativista, "juega muy bien, intenta combinar desde atrás, tiene un futbol asociativo, no tienen prisa por atacar e intentan elaborar muchos a través de los pases. Intentaremos competirle de la mejor manera".

Sobre la relación con la afición tras el último partido de liga, y los posteriores bloqueos en redes sociales, Abel Gómez señaló que "en ningún momento critiqué a la afición como sí se ha dado a entender. Yo solo dije que yo he estado metido en el campo de fútbol y sé que hay situaciones, donde puede haber un mal control, un mal pase, porque el futbolista es persona antes que nada, y que esos ciertos pitos pueden al final afectar. Pero no es en ningún momento criticar a la afición. De hecho dije que es totalmente respetable y que pueden mostrar de la manera que quieran su descontento". Las críticas las aceptamos todos pero los insultos y ciertas cosas hay líneas que no se pueden pasar".