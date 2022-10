Los suplentes del Recreativo de Huelva no responden

Abel Gómez, tras el empate ante el Cádiz Mirandilla (1-1) el pasado fin de semana, apuntó a los jugadores de banquillo como una de las causas de que el Recreativo de Huelva no consiga enderezar el rumbo, y los números, por ahora, están dando la razón al técnico del Recreativo de Huelva.

“Ellos han refrescado el equipo con los cambios y nosotros hemos ido a peor en ese sentido”, se lamentó. El preparador del Decano ya ha comentado en varias ocasiones que para él no existen titulares y suplentes, y los jugadores que salen al terreno de juego con el partido empezado deben ser claves y desatascar los encuentros; es en ese tramo final de los partidos cuando deben mostrar su calidad e imponerse también físicamente a unos rivales que llevan más minutos sobre el césped y deben acusar mayor cansancio.

Esa es la teoría, porque a la hora de la verdad sólo Dopi le he funcionado como revulsivo; el delantero vasco ha sido el único capaz de marcar saliendo desde el banquillo, siendo clave en la victoria sobre el Yeclano en la primera jornada al marcar el definitivo 2-1 en el minuto 65, y también anotó ante el Betis Deportivo, consiguiendo el 1-2 que de poco valió al final (2-4). El tercer gol que lleva el pichichi albiazul lo anotó siendo titular ante el filial del Cádiz (1-1).

Abel realiza la mayoría de sus cambios a partir del minuto 60 (suelen salir del terreno de juego dos jugadores) y luego hace otras dos sustituciones en torno al 72’. En estas cinco primeras jornadas los jugadores más sustituidos han sido Peter y Caballero (en 4 ocasiones cada uno), J. Ortega (3), Laerte, Josiel Núñez, Juanito, Arjona (2), y Manu Galán, Fran Ávila, Edmilson y Mbaye. Y los que más veces han salido al campo desde el banquillo, Dopi, Laerte, Edmilson (3), Rubén Serrano, Juanito e Iago Díaz (2), y Jordi Ortega, Juanjo Mateo, Fran Ávila, Diawará, Bernardo, Josiel, Arjona y Caballero.

En la jornada inaugural (2-1 al Yeclano, con goles de Peter en el 15, Pau en el 58 y Dopi en el 75) Juanito, Jordi Ortega, Peter y Caballero dejaron sus puestos a Dopi (en el minuto 65), Laerte (65), Edmilson (72) y Rubén Serrano (81).

Ante el San Roque (0-1 al marcar Juanito en el m. 5) se fueron del terreno Juanito, Caballero, Peter, Josiel y Arjona, entrando Dopi (59), Laerte (59), Edmilson (70), Bernardo (82) y Rubén Serrano (82).

La derrota por 2-4 ante el Betis Deportivo (Dopi en el 48, Caballero en el 54, Juan Cruz en el 37 (p), 52 y 90 y Fernández en el 75) obligó a Abel ha hacer tres cambios en el descanso, dando entrada a Dopi, Arjona y Edmilson por Laerte, Jordi Ortega y Fran Ávila. En el 65 Iago sustituyó a Edmilson y en el 71 Diawará a Caballero.

Tampoco hubo reacción ante el Sanluqueño, tras adelantarse el Decano en el 29 por medio de Arjona y empatar Cortijo en el 80. Para asegurar el marcador e intentar sentenciar, Abel introdujo a Jordi Ortega por Caballero (64), a Laerte y Fran Ávila por Arjona y Peter (ambos en el 73) y cuando el rival había empatado, Juanito entró por Josiel en el 87.

En el empate ante el Cádiz Mirandilla (Mady 18, Dopi 31) el técnico local agotó los cambios, pero tampoco dio con la tecla. Iago sustituyó a Mbaye (63), Caballero y Juanito a Laerte y Peter (72), y Juanjo Mateo y Josiel a Manu Galán y Jordi Ortega (83).

Los que salgan de suplentes este domingo en Antequera tendrán una nueva ocasión de demostrar que merecen ser titulares. Hasta ahora Abel ha rotado bastante, dando oportunidad a la mayoría de los jugadores. No es partidario de tener un once ‘fijo’, pero si los suplentes no responden...