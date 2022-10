Abel asegura que los jugadores de banquillo deben aportar mucho más al Decano

Abel Gómez se mostró decepcionado con un empate ante el Cádiz Mirandilla (1-1) que le sabe a poco; el entrenador del Recreativo dio un toque de atención a sus jugadores de banquillo, de los que espera bastante más.

“Jugando en casa nunca puedo estar contento con el punto; nos encontramos con un gol en contra en media ocasión del rival y el partido se nos puso cuesta arriba. El equipo lo ha intentado, hemos sido capaces de someter al rival y meterlo en su área, pero en la segunda parte es cierto que nos ha costado. Ellos han refrescado el equipo con los cambios y nosotros hemos ido a peor en ese sentido. Ha sido un partido de ida y vuelta y aún así hemos tenido dos o tres ocasiones claras” para haber ganado, aseguró el técnico en su análisis del encuentro.

“En la primera parte hemos llegado bien hasta tres cuartos de campo, por momentos lo hemos hecho bien pero nos ha faltado gente de segunda línea pisando área”, comenta.

Hubo muchos errores individuales y los jugadores albiazules tomaron malas decisiones. “Ha habido muchas imprecisiones; el futbolista es el que tiene que tomar las decisiones buenas y cuando tienes enfrente un equipo físico, como un filial, tienes que ajustar las vueltas. Lo que ha sucedido en la segunda parte nos tiene que servir para mejorar”.

Las sustituciones fueron objeto de análisis por el técnico albiazul, que en la segunda mitad dio entrada a Juanjo Mateo, Josiel Núñez, Juanito, Iago Díaz y Caballero. “Más que un problema en el doble pivote (con la salida de Mbaye) es que los que salen nos tienen que dar eso (un punto de más en lo físico)”. “Hacemos los cambios y no estamos yendo a mejor mientras ellos sí han mejorado. Los cambios tienen que ayudar mucho más y hacernos mejor equipo; es una cuestión de mentalidad; el que está en el banquillo tienen que entender que debe aportar al equipo cuando sale”, añade.

Los aficionados pitaron el equipo en algunos momentos cuando se perdían balones sin mucho sentido. “El público se puede manifestar como quiera, pero en los momentos de imprecisiones no ayuda a que el equipo tenga confianza, pero son libres de opinar”, comenta Abel.

Sorprendió la titularidad de Pedro Pata, que no había jugado hasta ahora e incluso no entró en alguna convocatoria. “Los futbolistas a veces se quedan fuera de la convocatoria por mínimos detalles, porque hay que elegir un plan de partido… pero no es por falta de confianza. Pata ha entrenado bien esta semana” y de ahí que haya salido en el once inicial.

Juanjo Mateo finalmente fue de la partida, pero fue suplente de salida. “El único entrenamiento de la semana que completó fue el del sábado y no queríamos asumir el riesgo de hacerle jugar los 90 minutos”.

También sorprendió la titularidad de Laerte: “Ha hecho una semana espectacular y nos ha ayudado mucho en líneas de pase, ha dado pausa en ciertos momentos, ha ayudado al lateral...”

El entrenador del Decano habló también sobre la salida de Mbaye. “En el tramo final de la primera parte y en la segunda ha jugado más de ‘8’; en los primeros minutos ha tenido alguna imprecisión (pérdida de balón), también influye el cansancio. Ha entrado Iago, porque buscaba un perfil diferente, y le ha filtrado un pase a Dopi que casi acaba en gol”.

Pese a que el conjunto albiazul lleva 8 puntos de 15 posibles, su entrenador está “totalmente convencido de que el equipo está capacitado para estar en lo más alto; tenemos que exigirnos mucho más. Tengo plena confianza en mi trabajo y vamos a sacar esto adelante; este es un camino largo, intentaremos ser el mejor equipo lo antes posible pero es cierto que nos está costando”, concluye..