Carlos Pouso: "El Recreativo de Huelva es un club apetecible esté en la categoría que esté"

El Recreativo de Huelva ha presentado oficialmente a Carlos Pouso, el elegido para comandar la nave albiazul en los 8 partidos que restan con el objetivo de no bajar una categoría más. El vasco es el tercer entrenador del Decano en esta temporada tras Claudio Barragán y Antonio Calle, y cuenta con una amplia experiencia en la categoría. Su primer entrenamiento con la plantilla albiazul lo realizó el miércoles.

Tiene contrato hasta final de temporada, con una cláusula en la que renovará automáticamente si logra la permanencia. En su presentación estuvo acompañado por Carlos Hita y Jesús Pulido. Hita aseguró que “había que resetearse, buscar un cambio y apostamos por Carlos para que afronte este reto. Su suerte será la nuestra”.

Carlos Pouso encara un reto complicado, ya que el banquillo del Recreativo ahora mismo es una 'patata caliente'. “Pueda que tenga sus pros y sus contras; tiene mérito ser del Recreativo siendo de aquí, pero más aún si eres de fuera, y he recibido muchos mensajes de felicitación tanto de ex presidentes de los clubes por los que he pasado, ex jugadores... El Recreativo es un club apetecible esté en la categoría que esté. Además, yo tampoco estaba para elegir”, aseguró con franqueza el técnico.

“El Recreativo es querido y respetado en todo el país. Cuando me hicieron la propuesta me tomé unas horas para hablar con mi mujer y para aceptar. Si fuera otro club es posible que hubiese esperado a la próxima temporada, pero el Recre es especial. Vengo con toda la ilusión y con toda la responsabilidad; sé que la situación no es la idónea y que no se han cumplido los objetivos, pero en el primer entrenamiento (el miércoles) vi a los chavales con ganas, aunque lógicamente un poco caídos por el disgusto, por la salida del anterior entrenador, por la situación... pero lo que les pedí lo hicieron bien”, añade. “A la afición no les podemos pedir, hay que darles, y ahora toca dejarse de disputas y unirse” en beneficio del club.

En su primera sesión de trabajo sorprendió con una pizarra. “En ella iba el organigrama del entrenamiento, es como una chuleta, no era una cuestión táctica, eso se hace en el campo, donde se corrigen los errores. Lo que busco es equilibrio, marcar goles y que no nos los hagan, nada nuevo”.

De la actual plantilla ha coincidido con Nauzet, al que elogió. “Un chico excelente, íntegro, buen profesional. No nos vemos desde Osasuna”.

Tanto Claudio Barragán como Antonio Calle, sus antecesores en el cargo, destacaron que el equipo entrena bien pero luego en el campo llegan los errores, y ahora hay poco margen para cambiar la dinámica. “Eso se arregla con trabajo; estoy preparando cosas que me gustan, algunas correcciones y trabajo de campo. No sé si los errores son una cuestión de líneas, de equipo, de arriesgar pases indebidos... cualquiera ha visto más al Recreativo que yo, por eso necesito tiempo para detectar las cosas”, comentó con sinceridad. “El barco está navegando todavía y hay que llevarlo a buen puerto. Tanto ellos (los jugadores) como yo partidos de cero, y hay que sentar unas bases, una idea y un estilo. Cuando me vaya, que espero que sea dentro de mucho tiempo, voy a seguir al Recreativo como sigo a todos mis ex equipos, porque soy agradecido con la mano que me da de comer”.

Carlos Pouso es consciente que el aspecto anímico es importante. “Voy a intentar tener a todo el mundo motivado, porque cuantos más seamos, más fuertes seremos. A la hora de jugar me inclinaré por poner a los que mejor están”.

Cuando se le preguntó si tenía una cláusula de renovación por evitar el descenso, en principio eludió la respuesta pero luego, con el visto bueno de Carlos Hita, comentó que sí la tiene. “Ojalá me gane ese año más, que está condicionado a cumplir los objetivos; si hay un nuevo descenso el primero que se va a marchar soy yo. Si no consigues lo que pretendes es un fracaso, a mi me gusta ir de frente y hablar claro”.

Dejó claro también que defiende sus ideas sin dejarse influenciar por el entorno. “La opinión de la gente es respetable, pero no me tiene que influir. Si creo que tiene que jugar Pepe en lugar de Juan, jugará Pepe”.

Sobre su idea de juego comentó que “el equipo tiene que saber qué hacer en cada momento. Los sistemas son variables: posición, incorporación al ataque y repliegue en defensa, esa es la clave. Esto no es una partida de ajedrez, es un juego de equipo no de dos entrenadores moviendo ficha”, reiterando que lo importante “es el equilibrio y el trabajo que se haga durante la semana”, al tiempo que pidió comprensión hacia los jugadores “porque son humanos, no máquinas; tienen sentimientos y están mostrando buena actitud y ganas. En ninguna escuela te dan clases de cómo tratar la presión y cómo afrontar una situación como esta”, concluye Carlos Pouso.