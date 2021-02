Carlos Hita liderará el cambio de rumbo en el Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva ha presentado oficialmente a Carlos Hita y Francisco Muñoz como nuevos consejero delegado y secretario del consejo de administración respectivamente, cargos que se harán efectivos próximamente. El acto, celebrado en la sala de prensa del Nuevo Colombino, contó con la presencia del consejero Jesús Pulido.

Carlos Hita destacó que la remodelación obedece a los “cambios que se van a producir en breve en la junta general de accionistas”. Reconoció la incertidumbre que hay por la marcha deportiva, y aseguró que “el año que viene se saldrá a competir seguro”. Su objetivo es “estabilizar la institución y evitar cierta sensación de interinidad de la directiva”, en referencia a que podía considerarse como provisional a la espera de una venta que no ha llegado.

“La propiedad (el Ayuntamiento) quiere dotar al club de una estructura para optimizar los recursos; no hay que dar ningún paso atrás, sino al frente”, para lo que reclamó el apoyo de las fuerzas vivas del entorno del Decano.

Comentó que “la situación financiera es compleja; desde que llegamos a finales del 16 encontramos un campo de minas y hemos ido solucionando los problemas que se iban presentando”, destacando que con la pandemia “todos los pasos al frente que se habían dado se han ralentizado. Los embargos se van solucionando y espero que haya tranquilidad hasta final de año”.

El cordobés afirma que “en la Liga de Fútbol Profesional las fuentes de recursos son mayores, pero la principal garantía está en la propiedad más que en la categoría en la que esté el equipo. Si se van a centrar las responsabilidades en una persona (la suya), asumo ese riesgo”.

Coincide con las declaraciones del concejal Pepe Fernández al asegurar que “el club va a sobrevivir con independencia de su marcha deportiva”, y cree que “cuando se formaliza un equipo con los recursos que hay el nivel de exigencia es máximo; no somos de los presupuestos más altos de la categoría, además el sistema de competición este año es traicionero; el nivel de exigencia en este club es grande y eso puede generar ansiedad”, reclamando paciencia porque “estamos en un momento crítico, aún no ha terminado la primera fase. Claro que somos autocríticos, asumimos la mala marcha del equipo”, y no sabe qué se ha hecho mal. “Si lo supiera...”.

Sobre la toma de decisiones, Hita asevera que “el consejo de administración debe delegar en las personas competentes; hay un secretario técnico, un entrenador... pero al final el consejo es el responsable último de todas las decisiones que tome la entidad”.

Dice que “salir del consejo de administración del Decano es fácil a nivel jurídico, no tiene complejidad. Nadie ha eludido aquí la responsabilidad. El consejo ha tomado decisiones, en algunos casos acertadas y en otras equivocadas. Desde finales del año 2016 en algunas ocasiones me he ido a Sevilla a diario pensando en no volver porque las dificultades que hemos vivido en todo este tiempo son indescriptibles. Pero soy una persona que está retribuida y le doy mucha valor a los que han estado aquí sin retribución y con una gran responsabilidad. Cuando tienes tantas dificultades hay muchos momentos en los que claro que piensas en irte. Yo me bajé el sueldo como el primero”.

Pidió a los jugadores “máxima tranquilidad, porque tienen un vencimiento del mes de enero pero de aquí al 30 de junio tienen sus pagos totalmente asegurados” y no prevé un cambio en el banquillo, aunque tampoco lo descarta: "En fútbol no se puede garantizar absolutamente nada y estamos centrando todos los esfuerzos en normalizar la situación del primer entrenador y de la plantilla. Una vez que se afronten los pagos con Krypteia y con otras personas normalizaremos la situación, pero no podemos elucubrar con el futuro. No nos va a temblar el pulso absolutamente nada y a grandes males, grandes remedios. Vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. La situación es muy preocupante. Si se supiera que el cambio de entrenador supone seguro un punto de inflexión lo haríamos”, pero no es así.

Muñoz: "Fui consejero y esa etapa terminó. Estoy aquí como profesional para aportar conocimientos y experiencia"

Por su parte, Francisco Muñoz comentó que “la propiedad se dirigió a mi; se quieren hacer cambios para el futuro y cerrar un periodo de transitoriedad tras la expropiación y demás, y hacer cambios en una Sociedad Anónima Deportiva es complicado, hay muchas normas que cumplir, el Recreativo además es Bien de Interés Cultural (BIC). El club no sólo confía en mi, sino en el despacho que está detrás mía con 12 personas. Fui consejero y esa etapa terminó; estoy aquí como profesional, para aportar mis conocimientos, mi experiencia, ilusión y trabajo; no pertenezco al órgano de administración del club”. “Sé las dificultades que hay y las que habrá que pasar -añade- pero eso lo veo como un reto, no me asusta”.

El nuevo secretario del consejo de administración pide tiempo, porque primero “hay que hacer un análisis de la situación; tenemos varios frentes abiertos, hay que estudiarlos y hacer una planificación. Sé cómo funciona este mundo del derecho deportivo y se puede hacer un trabajo interesante”.

Coincidió con Hita en que “había una sensación de interinidad a la espera de la venta, pero eso no será posible mientras la sociedad no esté estabilizada”, dejando claro que nadie (un posible comprador) apostará por un club con incertidumbres.

“Hay cambios en las perspectivas de la propiedad; el club es un BIC, aporta cosas a la ciudad. Huelva tiene pocas cosas trascendentes y una de ellas es el Recreativo. El futuro del club es prometedor, no es malo a pesar de la situación deportiva que estamos viviendo”, concluye Francisco Muñoz.