Pouso: "No he sabido dar en la tecla"

El entrenador del Recreativo, Carlos Pouso, ha atendido a los medios al término del entrenamiento de esta mañana. El preparador vasco asume que el Decano está quemando sus últimas opciones de permanecer en la categoría: "Todas las posibilidades que teníamos, las hemos quemado con estas derrotas. Lo cierto es que tenemos que ir con toda la ilusión del mundo a hacer nuestros deberes y esperar porque no dependemos de nosotros mismos. Hemos gastado todos los comodines que teníamos y tenemos que sacar los partidos porque si no estamos fuera de la competición. Sería algo triste y difícil de superar. En mi caso, para contarme las venas".

Sobre la opción de que el descenso a la Tercera Division de la RFEF sea matemático esta jornada, Pouso ha aseverado que "nosotros tenemos que ir a lo nuestro y con la cabeza centrada en Yecla y sin pensar en las consecuencias que puedan venir. Por la cabeza de todos ha pasado eso porque los pensamientos negativos siempre superan a los positivos, hasta cuando estás en buena racha. Yo siempre pienso en negativo. Antes de un partido siempre pienso en problemas y dificultades. No queremos que lleguen los malos momentos, pero llegan y se pasan, afortunadamente".

Sobre su trayectoria desde que llegó al banquillo albiazul ha dicho que "no conocemos más que la derrota. Podemos hablar de lo que queramos, pero la realidad no hay que ocultarla. Yo tenía la esperanza de frenar la caída del equipo. No he sido capaz y no asumir mi responsabilidad sería la de Dios. Hay momentos en los que siento impotencia. No ganar en Lorca el otro día... Cuando tú eres consciente, anticipas los errores, los planificas... Y en el tiempo se suceden es porque algo de culpa tienes que tener. No vale echarle la culpa a los demás. Yo no he sabido tocar la tecla. A mí me está costando esto la salud. Solo tengo que reprochar al equipo el día de El Ejido porque luego el equipo ha competido y ha dado la cara".

A ello quiso añadir que se siente "entre muy mal y fatal, más cerca del fatal. Las derrotas siempre escuecen. Horrible. Cuanto más viejo, peor las llevo. Espero no acostumbrarme a la derrota porque eso es fatal". A pesar de todo, Pouso no lamenta su llegada al banquillo del Recreativo: "Tenía que intentarlo. Desoyendo consejos que tenía un conocimiento más profundo. No soy de arrepentimientos".

Sobre las ausencias para el encuentro en La Constitución, Pouso ha indicado que "las bajas son los tres lesionados de larga duración. Alberto se ha incorporado al grupo poco a poco, Moha no lo he visto ni vestido de corto y José Carlos hace algo de gimnasio. José Antonio tiene una sobrecarga y no ha podido entrenar, Alexander tiene un pinchazo en los isquios y Chuli tenía un problema en el dedo del pie y por la mala pisada ha tenido una sobrecarga en el abductor y ya lleva dos días sin entrenar, pero estaá descartado. Álvaro Vázquez ha tenido un contacto con un positivo y no ha podido entrenar. Estamos en el típico momento en el que montamos un circo y cogen anginas las jirafas, crecen los enanos y le entra vértigo a los trapecistas".

De igual forma, ha hablado de la ausencia de Jesús Valentín en los últimos partidos, que ha justificado diciendo que "en este momento los centrales ideales han sido Leal y Diego Jiménez, el domingo puede ser otra opción. Cuando yo he estado Jesús Valentín no ha estado bien, no ha estado bien ninguno. Yaimil conmigo, en partido y medio, estuvo lamentable, igual que los demás. No tengo nada contra él y el chaval entrena bien. Aquí todo el mundo ha tenido su oportunidad y nadie ha dado el nivel que se le presupone".

Pese a los muchos problemas que acumula para el choque del domingo, Pouso ha confirmado que "tengo clara la alineación, pero no la voy a decir. Vamos a un campo diferente, con unas medidas más reducidas que el nuestro. Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a las circunstancias. No van a servir ni las medidas ni el ambiente, que allí está yendo bastante más gente. Hay ambiente de fútbol, y eso es bonito".

Por último, y sobre la crispación existente entre la afición ha indicado que "el otro día ni me di cuenta de la pancarta. Sí que vi unas cucarachas. Luego me dijeron que era un aficionado del Recreativo, que habían denunciado, pero no me di ni cuenta, con lo que yo tenía encima". "Tenemos el derecho a manfestarnos, pero yo vengo de una tierra en la que hemos tenido una lacra. Hay formas y formas de manifestarse. De palabra es normal, pero ya de obra... Veo que puede acabar mal este tipo de cosas. Al final las pintadas terminan costando dinero al club. Hemos estado haciendo algo lamentable, pero si te tomas la justicia por tu mano, pierdes la razón. Pido un poco de respeto, aunque igual no nos lo hemos ganado. Que no piense la gente que nosotros no estamos sufriendo", ha continuado diciendo para valorar las pintadas que han hecho en los domicilios de varios aficionados".