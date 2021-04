Pouso: "No hemos estado a la altura de la historia del Recreativo"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, ha atendido a los medios al término del encuentro entre el Decano y el Lorca Deportiva para analizar la derrota como "dolorosa, como todas, pero sus consecuencias son más graves. No dependemos de nosotros mismos, tenemos que seguir intentándolo y si nos ahogamos que sea en la orilla, pero para eso tenemos que hacer las cosas mejor, que no nos pueda la ansiedad, ese miedo que se nos ha metido después del 0-1, que no hemos sido capaces el mismo ritmo, hemos caído en su ritmo cansino, pausado, que les convenía... han sabido jugar sus armas y nos han cogido en un par de acciones que no hemos estado erráticos, pero el contrario también juega y acierta".

Sobre el arranque del partido ha comentado que "antes del gol habíamos tenido alguna, habíamos sacado media docena de córners... Pero cuando ves que el rival se queda dos veces la pelota te asustas un poco, eso te tiene que pasar porque es un rival de tu categoría, de tu nivel... Esas piedras que tenemos encima tienen un sobrepeso. Algo estaremos haciendo mal, pero el equipo se cae con poquito". Del Lorca se ha limitado a decir que "ha hecho su partido, sabiendo que ya no tenía opciones de permanencia".

El preparador vasco, eso sí, señaló que "hay que pedir disculpas al recreativismo porque no estamos dando lo que tienen los chavales, por exceso de responsabilidad. Nos ha vuelto a faltar acierto y ellos han metido un gol en un centro lateral y luego en una carambola. Hasta la suerte es esquiva en estos momentos delicados , pero no hay que escudarse en ella".

Por último, Pouso considera el descenso como "un fracaso en toda regla. No hay que poner disculpas y los culpables somos los que hemos estado dentro del vestuario. La culpa es exclusivamente nuestra. No hemos estado a la altura de la historia ni de saber sobreponernos a una situación tan delicada y nos hemos pegado tiros en el pie".