Pouso: "La actitud nos sobra, pero la aptitud tenemos que mejorarla"

El técnico del Decano, Carlos Pouso, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino al término del encuentro ante el Yeclano. El preparador vasco ha analizado el choque diciendo que "la primera parte ha sido igualada, con dos ocasiones muy claras para nosotros para abrir el marcador. La segunda parte nos ha castigado el fútbol en un error en un saque de banda, que hemos concedido un centro y nos han rematado. Habíamos tenido antes cuatro o cinco ocasiones y su portero hizo tres paradas buenas, pero nos hemos quedado con cara de tontos. Los chavales lo han intentando, no hemos estado bien en el juego, pero no podemos reprochar la actitud. Habrá partidos que se han ganado con menos. Hay que levantarse, corregir lo que hemos hecho mal".

Acerca del once elegido para el choque, que fue muy parecido al de partidos anteriores, ha comentado que "me parecía que en los últimos partidos el equipo no había estado tan mal. Venir y hacer una revolución y jugar con ocho nuevos... A veces agitar el árbol te da frutos, pero arrancarlo y volverlo a plantar... Eso no da fruto. A partir de ahora ya hay más argumentos para cambiar". Y en ese sentido ha indicado sobre los cambios que "no me parecía que el equipo estuviera mal, han sido más por cansancio".

Cuestionado por la falta de capacidad el equipo, ya que todos los cuerpos técnicos han destacado siempre la predisposición al trabajo y la actitud de la plantilla ha dicho que "la actitud, con c, sobra. Eso es gratificante para un entrenador que llega nuevo y significa que los cuerpos técnicos anteriores han hecho un buen trabajo. Aptitud tenemos que mejorarla, porque condiciones tenemos. El equipo es mejor de lo que la clasificación indica, pero cuando llevamos las victorias que llevamos es por algo, no me gustan los paños calientes, tendremos que seguir trabajando porque tenemos que pedirles perdón a la afición. El rival ha hecho lo que tenía que hacer y no le podemos reprochar nada, aunque hayan perdido tiempo, hay un árbitro que es el que tiene que tomar esas medidas".

Eso sí, el arranque de la segunda mitad del Recre fue mucho más propio de un equipo que cambia de entrenador que el del primer acto, algo que el técnico de Leioa ha explicado diciendo que "hay un rival que nos lo ha impedido y no nos ha dejado dar continuidad. Hay que felicitarlos porque han sabido parar el partido. Ha sido un rival digno y no me voy a meter en su forma de afrontar el partido".

De hecho, Pouso ha dicho sobre sus hombres que "indolencia no podemos achacarle a los jugadores. El equipo tiene ciertos miedos. Le cuesta en los balones divididos estar pendientes. El gol es una ayuda innecesaria. Nos falta creer más en el compañero y por eso vamos muchos al balón. A veces nos precipitamos un poco". Y ha seguido diciendo que "hay que limpiarle la cabeza a los jugadores y ayudarlos. Desde fuera lo que digan no puede afectarnos, porque no podemos pedir nada, tenemos que dar. Seguir trabajando y ya está".

Acerca de los gritos hacia el palco, y también hacia los jugadores ha indicado el entrenador del Recreativo que "no es agradable para el palco, pero todo ambiente enrarecido es difícil para el jugador, pero hay que saber asumirlo y comérnoslo. La afición es soberana y tenemos que ser respetuosos".

También ha tenido que afrontar el técnico un debate existente desde hace ya algunas jornadas, la compatibilidad de Dani Molina y José Antonio González: "Las incompatibilidades de los buenos futbolistas solo es con el banquillo y la grada. Yo confío en ellos y confío en Fran. No creo en la incompatibilidad de los dos. A Dani lo veo más defensivo y a José Antonio más llegador. Fran es completamente diferente".

Sobre el haber perdido el primero de los ocho encuentros que va a dirigir el míster albiazul ha indicado que "no podemos negar la mayor, pero no hay que flagelarse. El domingo tenemos otra final y hay que ir a ganarla. Hay problemas más dramáticos en la vida que ir a El Ejido y ganar, pero vamos a ir con toda la ilusión para sacarlo".