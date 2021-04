El Recreativo no sale de su depresión (0-1)

Solo había ganado dos partidos el Yeclano en toda la temporada, el último en enero, pero a este Recre todo lo que le puede salir mal le sale mal. Después de haber regalado el primer tiempo, el Decano apretó el acelerador en el inicio de la segunda mitad, acumuló ocasiones y se mereció ponerse por delante, pero la falta de puntería y el buen hacer del meta visitante Gianni mantuvieron el empate hasta que el enésimo despiste defensivo de la temporada le dio a los murcianos la ocasión de ponerse por delante y llevarse un botín del Nuevo Colombino que le da algo de aire a los blaugranas y que deja al combinado recreativista pisando ya la quinta categoría del fútbol nacional.

Acuñó Albert Einstein una frase que rezaba que "si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo". El Recreativo ha tenido tres entrenadores en lo que va de campaña y todos ellos han coincidido, al menos en sus estrenos, en apostar por un mismo sistema y casi por los mismos jugadores. El Recreativo del primer tiempo ante el Yeclano fue una continuidad del que se despidió de la primera fase descendiendo de categoría, ni la llegada de Pouso introdujo una variante notable. El Decano presentó un once reconocible, en el que no estaban Fran o Víctor, por ejemplo.

El Yeclano tuvo muy claro desde el principio el tipo de partido que le interesaba. Los murcianos querían que se jugara lo menos posible, tardando siempre una eternidad en reanudar el juego, para así lograr desquiciar al Recre, que cayera en la ansiedad y que así fuesen apareciendo los errores e imprecisiones. Aunque fueron los blaugranas los que llevaron más peligro en los primeros compases, especialmente a través del balón parado, fue el Decano el que gozó de las ocasiones más claras. Lo hizo porque Seth es un especialista en encontrar agua en el desierto. El canario es aire para un equipo al que le cuesta asociarse. El futbolista cedido por el Cádiz ganó primero una acción con varios defensores para ceder a Quiles, cuyo disparo, en posición clara, fue demasiado centrado, pudiendo desviar Gianni. Poco después volvió a aparecer en otra disputa el 19 albiazul para volver a darle el esférico a Quiles, al que le arrebató el esférico un defensor cuando se disponía a encarar a Gianni.

La réplica llegó por parte de los visitantes en la pelota quieta. Un saque de esquina en corto lo puso Jesús Fortes en el corazón del área para que Fran Martínez congelara el Nuevo Colombino. Su remate de cabeza se marchó rozando el palo. También el Recre generó peligro desde el córner, como en un centro que peinó Seth y que Quiles no pudo empujar en boca de gol. Poco después fue Leal el que cabeceó muy cerca de la meta de Gianni una falta lejana. El Yeclano volvió a buscar la portería del Recre en los últimos compases del primer tiempo, primero por medio de Karim, que disparó cerca del larguero desde fuera del área, y luego por medio de Alberto Oca, que ejecutó un libre directo desde la frontal que se fue desviado.

La segunda parte comenzó de forma diferente, la realidad es que el Recre acumuló llegadas para merecer el gol, pero erró en la definición, y lo acabó pagando muy caro. Y eso que el Decano solo realizó un cambio, obligado y sin incidencia en el juego ofensivo, el de Yamaguchi por el lesionado Nauzet. Se reactivaron los extremos albiazules y el Decano lo agradeció. Alexander se sacó un remate de chilena ante un centro lateral de Yaimil para iniciar un carrusel de ocasiones. Sin embargo, la más clara la marró el Recre tras filtrar un pase Alexander a Quiles, pero Yaimil, que llegaba desde atrás, se anticipó a su compañero para enviar a las nubes un balón de gol.

También se entonó José Antonio González tras una errática primera mitad. El cordobés tiró un caño a un rival en la frontal del área y remató con la derecha buscando el palo largo de la meta de Gianni, pero el lanzamiento se le fue levemente desviado. Con el Recre encontrando con mucha facilidad la zona de peligro, el Yeclano se limitó a resistir de pie. Un centro de Quiles encontró a Alexander, que llegó para rematar raso con la zurda, pero sin encontrar la portería. En el primer cuarto de hora del segundo acto, el Recre acumuló más llegadas que en muchos encuentros, pero la falta de acierto en la definición mantenía el partido. Y cuando acertó se encontró con Gianni. El meta sacó un mano salvadora a un remate de Seth en una falta lateral.

Después de quince minutos de acoso se estiró el Yeclano, queriendo decir que también seguía vivo. Así, en una contra, Yamaguchi realizó una parada de mucho mérito a un disparo de Karim desde el corazón del área. El Recre se fue desinflando, quizás no le ayudaron los cambios, que no mantuvieron el ímpetu que estaba teniendo el Decano. Volvió a avisar el equipo visitante con un centro lateral que Karim remató alto, preludio del gol. Porque el cuadro de Pouso se durmió en un saque de banda en el costado izquierdo y el Yeclano sacó un centro lateral que encontró a Perales solo en el segundo palo para ejecutar a Yamaguchi y poner el Nuevo Colombino patas arriba. La afición no aguantó más y clamó contra la directiva y los jugadores. Lógico.

De ahí al final fue un quiero y no puedo. El Recre fue víctima de la ansiedad, como siempre había querido el Yeclano.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet (Yamaguchi, 46'); Cera, Leal, Jesús Valentín, Diego Jiménez; José Antonio González (Fran, 62'), Dani Molina; Yaimil Medina (Chuli, 83'), Quiles (Sillero, 70'), Alexander (Víctor, 70'); y Seth.

Yeclano: Gianni; Jesús Fortes, Fran Martínez, Ayoze, Marcos (Manu Castillo, 76'); Ale Zambrano; Karim, Javi Saura (Brian Bonaba, 85'), Alberto Oca (Álex Vaquero, 60'), Luis Castillo; y Christian Perales (Iker Torre, 85').

Gol: 0-1 (76') Christian Perales.

Árbitro: Patiño Álvarez (C. Madrileño). Amonestó a los locales José Antonio González, Cera, Leal, Dani Molina y Seth y a los visitantes Marcos, Jesús Fortes, Álex Vaquero, Ale Zambrano y Gianni.

Incidencias: Unos 800 espectadores en el Nuevo Colombino en el primer encuentro de la segunda fase de la competición.