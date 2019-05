Pina espera que el Real Murcia eche "un cable" al Recre

El lateral derecho Juan Pedro Pina desea que el Real Murcia eche “un cable” al Recreativo de Huelva el próximo fin de semana. El experimentado defensa albiazul, murciano de nacimiento y formado en la cantera del club pimentonero (con el que llegó a jugar en Primera División), espera que su exequipo sea capaz de frenar la racha triunfal del Melilla en la Nueva Condomina.

“Lo bonito del fútbol es que da mil vueltas, más que un reloj. y siempre en las últimas jornadas pasan cosas extrañas. A ver si esta vez pasan a favor nuestro y podemos quedar primeros. Sabemos que es difícil pero nosotros lo vamos a intentar, de eso no hay ninguna duda”, dice.

El Murcia apenas se juega nada en este envite. Está instalado en la zona media de la tabla, pero Pina cree que puede saltar la sorpresa en la Nueva Condomina. “A ver si el Murcia nos echa un cable. Ellos tienen la presión de la ciudad porque no han hecho un buen año y sé a ciencia cierta que van a salir a por todas porque la ciudad lo demanda. Que luego sean capaces de arañar algún punto no lo sé. Ojalá”, comenta.

El defensa tiene muy claro que “el primer puesto te da mucho más que ser segundo o tercero, así que vamos a intentar acabar primeros. Quedan dos partidos y el equipo está muy concienciado. Tenemos que intentar sacar lo nuestro y después a ver si tenemos suerte en los otros campos”, dice.

Pina destaca que el Recreativo Granada "no va a ser un rival fácil"

“Para quedar primero hay que ganar los dos partidos, pero no sé si los vamos a ganar y nuestros rivales fallarán porque también están fuertes. Pero aquí pensamos en el primer puesto. De hecho nos hemos clasificado para el play-off y aquí no se ha celebrado nada. Ni nos hemos ido de comida ni nada porque en nuestra cabeza está el quedar primeros. Si no se logra ya pensaremos de otra forma”, añade.

Sobre el rival del próximo domingo, Pina comenta que el Recreativo Granada “en los últimos años siempre ha tenido buenos equipos. Son jugadores que tienen proyección y que en pocos años los veremos en superior categoría. También se juegan su dinero, sus contratos y su prestigio de no tener un descenso en su currículum, así que será difícil. Últimamente está rascando puntos en todos los partidos. No va a ser un rival fácil, ni mucho menos”.