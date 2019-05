El Recreativo se convierte en el coco de los ‘play off’

Solo restan dos jornadas para que acabe el campeonato en Segunda División B. El Recreativo llega a este punto de la temporada como el equipo más en forma, como muestra los 20 partidos que acumula sin perder el cuadro de José María Salmerón, que solo han podido ser secundados desde la distancia por un Atlético Baleares (líder del Grupo III) que tampoco sabe lo que es perder en lo que va de 2019.

Pero la histórica racha del Decano no le ha servido para llegar en el primer puesto a la penúltima jornada. Sí que ostenta el segundo lugar en la clasificación del Grupo IV el combinado albiazul, que, de terminar así, le serviría para jugar ante un cuarto de otro grupo la primera eliminatoria con la vuelta en el Nuevo Colombino.

La intención de la plantilla recreativista es sumar los seis puntos que restan en juego y esperar a que el Melilla tropiece en uno de esos dos compromisos restantes, pero el cuadro norteafricano ha llegado también en un buen momento a las jornadas decisivas y cada vez son menores las opciones recreativistas de poder ser campeón.

El Recre necesita ganar sus dos partidos y esperar un tropiezo del Melilla para ser campeón

Ocurra lo que ocurra, la campaña del Decano se puede considerar todo un éxito, ya que su clasificación para el play off ya es matemática, aunque era virtual desde el triunfo ante la Balompédica Linense cosechado hace diez días en el Nuevo Colombino. Esto le va a permitir al Recre pelear por el primer puesto sin la presión de que su estancia en la fase de ascenso peligre. Y es que ya son once los conjuntos que han sellado su billete al play off y que únicamente pelearán en las dos jornadas que restan por terminar en la mejor posición posible.

En el Grupo I el Fuenlabrada ya ha confirmado su presencia en la pelea por estar la próxima temporada en la categoría de plata, aunque aún tendrá que certificar su primer puesto, ya que suma 68 puntos, por los 64 que atesora el Atlético de Madrid B, los 63 de la Ponferradina (a la que se mide en esta próxima jornada en El Toralín) y los 62 del Real Madrid Castilla. A tres puntos de los blancos están la Cultural Leonesa y el Pontevedra, que viajará a Valdebebas en la última jornada. También conserva opciones de play off el Guijuelo con 58 puntos.

En el Grupo II el Racing de Santander ya se coronó como campeón a falta de tres jornadas. Los cántabros, no obstante, solo han ganado un partido de los últimos siete que ha jugado, por lo que sus sensaciones han ido en receso en la recta final del campeonato, a pesar de ello se perfila como el gran rival en la eliminatoria de los campeones. También es segura la presencia de Mirandés, Logroñés y Barakaldo en la fase de ascenso, la única duda en este grupo está en saber si el Mirandés, que tiene un punto de ventaja sobre el Logroñés, conservará su segundo puesto.

Racing, Mirandés, Logroñés y Barakaldo son los cuatro equipos del Grupo II que pelearán el ascenso

La cuarta plaza del Grupo III parece la más disputada. El Atlético Baleares es el actual líder con 69 puntos, por los 64 que tiene el Hércules (que recibe a los insulares en la última jornada) y los 62 del Villarreal B. Estos tres conjuntos estarán en el play off ocurra lo que ocurra en los próximos dos encuentros, pero para el cuarto puesto hay cinco conjuntos. Espanyol y Lleida (que sumará los tres últimos puntos por la retirada del Ontinyent) acumulan 56 puntos, uno más que el Cornellá y tres más que Barcelona B y Badalona.

Las cuentas en el Grupo IV son de sobra conocidas por los aficionados recreativistas. El Melilla y el Recre igualan a 72 puntos en la cima, aunque los norteafricanos tienen ganado el goal average particular. El Cartagena, también clasificado para el play off, suma un punto menos. La última plaza está actualmente en posesión del Badajoz (63 puntos) gracias a que los pacenses tienen ganado el goal average particular al UCAM.

Así, de terminar hoy la competición el Recre se mediría a Real Madrid Castilla, Barakaldo o Espanyol B, siendo la vuelta en el Nuevo Colombino, pero el Decano no se conformará con el segundo puesto y apurará todas sus opciones para ocupar la primera plaza.