Pasa. A veces pasa. Nadie lo quiere, nadie lo espera, pero ocurre. El Recreativo llegó al verano después de luchar por el ascenso, acarició el fútbol profesional y luego lo dejó marchar. No le quedó otra al Decano que rearmarse para volver a intentarlo, pero lo que apuntaba a ser una nueva oportunidad se ha quedado en un cortocircuito mayúsculo. La amenaza del descenso, con su alargada sombra, oscurece las tardes en el Nuevo Colombino, a pesar de que los días cada vez son más largos.

El estreno de Claudio Barragán en Don Benito no trajo nada nuevo. Otra vez los mismos errores condenaron al Decano a una derrota que lo ha acercado a la zona de descenso, a la que aún no ha caído porque otros conjuntos de la categoría tienen que sudar tinta para ganar partidos, como el Recre, ni más ni menos. Por eso el encuentro ante el Atlético Sanluqueño puede catalogarse como una final porque los tres puntos pueden ser una bombona de oxígeno para el equipo que los sume.

Los gaditanos desembarcan en el Nuevo Colombino después de cinco partidos sin ganar, suficiente como para empinar las orejas. El Recre ha resucitado ya a más de un muerto, por lo que es mejor dejar los números y centrarse en el desarrollo de los acontecimientos. Las derrotas de Mérida y Talavera ayudan a afrontar el encuentro con una mayor tranquilidad, pero la necesidad de ganar para huir de la quema sigue siendo la misma. El cuadro albiazul seguirá, como casi siempre, lamentando las bajas. Alberto Martín no podrá ser de la partida por culpa de un problema muscular, mientras que José Carlos ha sufrido un proceso febril durante la semana que limitará su participación en el choque. A ellos hay que unir a Kleandro, que sigue recuperándose del tobillo, y a Rubén Cruz. Eso sí, Claudio podrá contar con Nano, Morcillo y Chuli, que no pudieron jugar en Don Benito por sanción y que regresarán al once inicial.

Con las piezas disponibles el Recre debe de ser capaz de ejecutar el plan que tiene en mente el técnico valenciano. Lo más probable es que Morcillo y Nano vayan directos al once para formar en el perfil zurdo de la zaga, relevando a Borja García y Óscar Ramírez, que no estuvieron acertados el pasado fin de semana. Sin Alberto Martín ni Kleandro lo más probable es que Quique Rivero regrese a la titularidad para compartir con Gustavo Quezada el centro del campo, mientras que Isi Ros, Quiles y Carlos Martínez escoltarán a Chuli.

Al Recre se le hace fundamental ganar el encuentro porque todo lo que no sea sumar los tres puntos puede desembocar en una tremenda depresión, sobre todo teniendo en cuenta el calendario que espera al combinado recreativista, con Balona, Marbella o Cartagena en el horizonte. Lo mínimo que se espera es que el Recre con Claudio sea capaz de desbordar actitud, otra cosa es el fútbol.

La desesperanza ya se ha instalado en la grada del Nuevo Colombino, por lo que no se espera una gran entrada para el choque. La afición, no obstante, respaldará a su equipo, consciente de la necesidad de sacar el choque hacia delante. Aún así, da pena que solo la mitad de los socios sean capaces de mantenerse fieles a un Decano que no ha hecho méritos para más.