Prueba de fuego en el Nuevo Colombino

Segunda final de la cuenta atrás para el catorce de mayo. El tiempo corre y el Recre trabaja bajo presión para seguir peleando por su objetivo. Este domingo tendrá que hacer los deberes en el Nuevo Colombino ante el San Roque de Lepe (17:00). Una cita en la que el Decano se reencuentra con su afición tras dos encuentros lejos de casa. La última vez que lo hizo goleó al Mancha Real por cuatro goles a cero.

Ahora la situación es distinta aunque el templo recreativista seguirá en la misma tónica, alentando a los suyos desde el minuto uno. El Decano ha sufrido muchos cambios desde ese primer encuentro de 2023. El conjunto de Abel Gómez llega a la cita con el plantel lepero a las puertas del cierre del mercado de invierno. Una etapa de incertidumbre donde el Recre ha sufrido más debilidades que refuerzos, de momento. Hasta la fecha, nueve hombres han abandonado el vestuario recreativista frente a cinco que han abierto la puerta. Queda mucho trabajo por hacer.

El técnico cuenta con todos sus hombres para el duelo ante el San Roque de Lepe, un equipo que llega a Huelva "con dos victorias consecutivas" por lo que "viene con la moral alta en ese aspecto". El míster recreativista dispone de las dos últimas llegadas a Huelva, Javi Kyjek y Mario Robles que se unen a una plantilla totalmente renovada a la que ya se han unido Sergio Chichilla, Antonio Salinas y Josema Gallego.

Las únicas bajas que sufre el plantel abiazul, una semana más, son las de Pablo Caballero y Dopi. El argentino fue operado la pasada semana de la rotura en el cúbito que sufrió ante el Mancha Real. Por su parte, Dopi, que aunque ya volvió a los entrenamientos, todavía no se encuentra al máximo nivel para poder vestir la camiseta del Recreativo.

Pablo Caballero y Dopi aportan lo que el Recre necesita pero no están, por lo que la plantilla necesita refuerzos. La lesión de Pablo Caballero fue un jarro de agua fría para rematar el cuadro, que desde entonces, ya se podría haber encontrado sustituto pero no hay novedades. Pedro Pata fue el primero en salir. A partir de ese momento fue un coladero. Laerte, Perotti -cedido al Utrera-, Edmilson, Diawara, Juan Delgado, Enric Martínez, Adri Crespo – al Xerez FC por una temporada y media- y Cancelo, traspasado al CD Tuledano.

El Decano vuelve, un fin de semana más, a disputar un duelo con el mismo problema. Un problema que se tendría que haber resuelto en la primera semana de enero, pero el mercado es así de caprichoso. El Recre necesita por la vía de urgencia un delantero, un nueve, que le ayude a sumar, que lo acerque a portería, a generar esas jugadas ofensivas que lo acerquen a su objetivo.

El objetivo es difícil. El Recre tendrá que buscar una aguja en un pajar. Igual de complicado será poder optar a la cabeza de la tabla. Primero, el Recre tendrá que cumplir, sumar cada jornada, no podrá permitirse dejar ni un solo punto por el camino. Y segundo, el Antequera deberá tropezar para que el Decano pueda acortar distancias. De no ser así, el conjunto albiazul se tendrá que conformar con jugar la liguilla de ascenso que le permita hacerse con un billete para convertirse en equipo de Primera Federación. Eso sí, no puede confiarse porque el resto de equipos están al acecho por conseguir un puesto en la zona caliente de la clasificación.

El San Roque, a un punto de puestos de play-out- llega al Colombino con un plus de motivación tras las dos últimas victorias conseguidas. En el mercado invernal, los aurinegros han realizado dos incorporaciones a sus filas: Jesús Rueda y Pablo Aguilera. El segundo vuelve a la que fue su casa seis años después. Los leperos han sufrido una baja tras llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con Brian Triviño.

Sin dudas, esta cita será una gran fiesta del fútbol onubense. La afición recreativista que siguió la estela del Decano en Murcia ante el UCAM y el Yeclano, acudirá una semana más al Nuevo Colombino para empujar a los suyos. Un apoyo vital para que los tres puntos se queden en casa. El equipo lepero no estará solo en Huelva, el Decano puso a disposición del San Roque 500 entradas para sus aficionados, por lo que la grada visitante rozará el lleno.