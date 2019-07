Nano: "El Recreativo es el mejor equipo para demostrar el fútbol que llevo dentro"

Mariano González Maroto, conocido futbolísticamente como Nano, ha sido presentado como nuevo jugador del Recreativo de Huelva. El veterano lateral izquierdo malagueño, de 34 años de edad, se ha comprometido con el club onubense por una temporada y llega procedente del Almería, donde ha militado las tres últimas campañas. Tras formarse en equipos de su tierra como Los Boliches, Fuengirola y Marbella, recaló en la cantera del Barcelona. En su dilatada carrera profesional ha pasado también por por otros clubes como Córdoba, Lleida, Nástic de Tarragona, Cartagena, Cádiz, Oviedo, Ponferradina o el Panathinaikos griego.

"Lo que me motivó a venir ha sido el interés que demostraron tanto el míster como Zamora, que me dio esas ganas de poder seguir disfrutando porque este es un club que desde fuera llama mucho la atención", ha explicado.

En el último curso apenas pudo jugar debido a diversas lesiones, de las que afirma que ya está completamente recuperado. "Lo que quiero en esta pretemporada es coger la forma, tenemos prácticamente un mes por delante. Creo en mí al 100%", ha resaltado. Además ha explicado que lleva desde abril entrenando con el Almería "y en verano no he parado. Sí es verdad que a lo mejor me falta coger el ritmo de partidos, pero para eso está la pretemporada".

Nano en principio ocupará el carril izquierdo de la defensa, aunque también puede jugar en otras posiciones. "Hasta hace siete u ocho años prácticamente yo era extremo puro y duro. A partir de ahí comencé a funcionar como lateral y la verdad es que cada vez me estaba sintiendo más cómodo en esa posición. No me gusta definirme, prefiero demostrarlo en el campo. Sí es cierto que me gusta jugar con mucho espacio, con recorrido. Creo que he elegido el mejor equipo para demostrar el fútbol que llevo dentro", ha dicho.

También ha afirmado que está "muy cómodo" en Huelva y el Recre. "Desde el primer día he visto que hay un grupo humano muy bueno". Cree que el equipo albiazul "va a ser muy competitivo".

Pese a su experiencia (ha jugado numerosos partidos en la Liga de Fútbol Profesional e incluso de la Liga de Campeones) ha asegurado que "yo estoy aquí para aprender tanto de los veteranos como de los jóvenes. No es cuestión de galones, el míster elige al que cree que está mejor para jugar". Y está trabajando duro en cada sesión de trabajo para ganarse la confianza del técnico, Alberto Monteagudo.

El secretario técnico del Recreativo, Juan Antonio Zamora, ha asegurado durante la presentación que "por su veteranía creemos que "va a ser un futbolista muy importante tanto dentro como fuera del campo".