Alberto Monteagudo, uno de los pocos nuevos en el grupo IV de Segunda B

Alberto Monteagudo es uno de los pocos entrenadores debutantes esta temporada en el grupo IV de Segunda B, ya que la mayoría de los clubes han apostado por la continuidad en los banquillos. Sólo seis equipos, Recreativo de Huelva, Murcia, UCAM, Sevilla Atlético, San Fernando y el recién descendido Córdoba han apostado por nuevos técnicos para sus proyectos.

El Recreativo ha confiado su nuevo proyecto a un técnico con experiencia y buenos resultados en la categoría; Monteagudo, ex jugador albiazul y buen conocedor de la casa, apuesta por un fútbol vistoso que le permita al Decano volver a meterse en los puestos que permiten luchar por el ascenso. Toma el relevo de José María Salmerón, sin equipo todavía.

También tiene nuevo inquilino en el banquillo el Córdoba, otro de los candidatos a dar el salto de categoría. Su apuesta es sobre seguro con Enrique Martín, que ascendió a Primera con el Osasuna. Por su potencial económico y deportivo está llamado a luchar por el primer puesto del grupo.

Otro equipo nuevo en la categoría es el Algeciras, donde ha imperado la lógica y se ha renovado a Emilio Fajardo (ex jugador del Recreativo); tras completar una excelente campaña en Tercera División le puso la guinda con el ascenso. Situación similar se ha vivido en el Cádiz B, que contará con Juanma Pavón, el único técnico onubense en la Segunda B; el filial gaditano ha mantenido al preparador con el que logró el ascenso.

La historia se repite con dos de los equipos manchegos que este año están en el grupo IV, los recién ascendidos Villarrobledo y Villarrubia. Lo que funciona, mejor no cambiarlo, de forma que Jesús Castellanos y Javier Sánchez seguirán al mando de la parcela deportiva. El Mérida extremeño ha vuelto este año a la categoría de bronce de la mano de Santi Amaro, y la directiva ha vuelto a confiar en él para este proyecto.

En tierras murcianas van contracorriente y no han apostado por la continuidad. El Real Murcia, con Julio Algar al frente, acabó la pasada temporada en el puesto 11, mucho más cerca de la zona de descenso que de la de ascenso, y eso le ha costado el puesto. El nuevo inquilino del banquillo es Adrián Hernández, que ya sabe lo que es subir de Tercera a Segunda B. Por su parte, el UCAM se decantó en el tramo final por Juan Merino (ex jugador y ex entrenador del Recreativo), que no logró el objetivo de meter el equipo en play off (acabó 5º con los mismos puntos que el Badajoz, que fue 4º); ahora la directiva confía el equipo a Rubén Albés.

El Sevilla Atlético también ha cambiado de técnico; tras lograr la permanencia holgadamente (terminó la liga en 10º posición) de la mano del lepero Luci, ahora han ‘ascendido’ desde el Sevilla C Paco Gallardo y el ex internacional Carlos Marchena.

El Talavera es un caso atípico, en la categoría y en el fútbol español, pues renueva su confianza en Fran Alcoy (seis temporadas ya); la pasada campaña terminó 9º en este grupo IV.También se mantiene en el cargo Juan García, en el Don Benito, que logró el objetivo de eludir el descenso tras acabar la liga 15º. El Atlético Sanluqueño sigue apostando por Abel Gómez, un técnico que llegó al club en enero y que logró dos victorias en las dos últimas jornadas que le dieron la permanencia. El Yeclano tampoco es partidario de los cambios y sigue contando con Héctor Sandroni.

Mehdi Nafti mantiene el puesto en el Badajoz, otro de los ‘gallitos’ de la categoría y que cuenta con uno de los presupuestos más altos, ya que un grupo de inversión ha apostado fuerte por el cuadro pacense. La pasada temporada, tras acabar 4º la liga, disputó las eliminatorias de ascenso pero sin éxito. El Cartagena es otro de los clubes que está llamado a pelear por el ascenso y mantiene en su banquillo a Gustavo Munúa (ex portero del Deportivo de La Coruña entre otros equipos). El conjunto departamental acabó 2º en la Liga tras el Recreativo y luego superó al Real Madrid Castilla para caer ante la Ponferradina en el segundo play off.

El Marbella, que durante muchas jornada estuvo peleando por una de las cuatro primeras plazas (al final acabó 7º) renueva su apuesta por David García; al igual que hace la Balompédica Linense (12º la pasada Liga) con Jordi Roger; y el Recreativo Granada (14º) con David Tenorio.

El último equipo de la categoría en cerrar su banquillo ha sido el San Fernando, una de las revelaciones de la pasada temporada (8º al final), que ha apostado por Tito García Sanjuan, un zaragozano de 45 años que la pasada campaña fue segundo entrenador de la selección nacional de Egipto.