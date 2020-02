Alberto Monteagudo: "El equipo no acaba de funcionar como queremos"

Alberto Monteagudo se mostró contrariado con la derrota ante el UCAM Murcia, reconociendo que “estamos muy lejos de donde queríamos. Ahora tenemos que ir partido a partido”.

“En la primera parte hemos tenido varias contras para hacerles daño, al igual que les ha pasado a ellos, pero no las hemos terminado bien. En la segunda parte podíamos hacerles daño en el ida y vuelta, tuvimos el balón al palo de Diego, y cuando mejor estábamos llega un contragolpe que no acabamos de parar; es algo que se repite y no estamos más arriba en la clasificación por cosas como estas. Ahora tenemos que afrontar cada partido como si fuera una final porque estamos más cerca de los puestos de abajo que de los de arriba”, añade.

El técnico del Decano asegura que el vestuario “está jodido; en la segunda parte teníamos un punto que al final podía ser bueno, y nos meten un gol en contra en una situación que hemos hablado mil veces que hay que parar. Sólo nos queda apechugar, dar la cara y mejorar cada día para poder competir”.

¿Qué falla en el Recreativo? “La responsabilidad es siempre del entrenador; ahora estamos así y en el último año que entrené en Segunda B fui campeón. La plantilla también tiene su responsabilidad, evidentemente. Nos podemos haber equivocado en (el fichaje) de algún futbolista, pero lo cierto es que el equipo no acaba de funcionar como queremos”.

“Los entrenadores estamos siempre condicionados por los resultados; firmé dos años aquí para construir, había que intentarlo el primer año y si no, contar con una base para el siguiente, pero la verdad es que no pensé que íbamos a estar tan abajo”, destaca Alberto Monteagudo.

Sobre los nuevos fichajes comentó que “hace falta que se pongan bien, aunque les va a costar un poquito y no tenemos mucho tiempo; les falta ritmo, pero nos van a ayudar. Alberto va a equilibrar el equipo y José Carlos tiene calidad, le ha dado un buen pase a Chuli”.

Por último, el técnico dijo que “sabíamos cómo juega el UCAM, las características de Mayoral, Aketxe, Mustafá es un puñal... es lo que esperábamos, no es un equipo muy robador, deja jugar y le pedí al equipo que tocara la pelota y maduráramos el partido; por la banda izquierda nos han hecho mucho daño; sabía que nos podían hacer daño en una contra y nosotros también a ellos, y al final se han llevado el premio”.