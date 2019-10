Monteagudo: "No es un campo propicio para hacer un juego bonito"

Alberto Monteagudo espera que el Recreativo de Huelva sume este domingo en el estadio El Palmar (17:30) su cuarta victoria consecutiva, aunque advierte a sus jugadores que el Atlético Sanluqueño no será un rival fácil y que el encuentro requiere de la máxima concentración y minimizar los errores y las pérdidas de balón.

La buena noticia es que la enfermería se va desalojando poco a poco y sólo Víctor Barroso y Quique Rivero serán baja, mientras que Irizo, Alfonso y Rubén Cruz entrarán en la convocatoria, aunque habrá que esperar al sábado para conocer los elegidos.

“Alfonso sí que está para jugar ante el Sanluqueño; Rubén Cruz va algo más justo, pero las sensaciones son buenas. Irizo recibirá el alta mañana sábado, ha entrenado y está bien, pero no es lo mismo entrenar que jugar. Víctor probablemente trabajará con el grupo la semana que viene”, mientras que con Quique Rivero la situación no ha variado; las pruebas que se le realizan son positivas, pero el jugador siente dolor y molestias en determinadas acciones y movimientos.

Pese a todos los inconvenientes, el Decano ha sabido sobrellevar las bajas de las últimas jornadas y sacar resultados positivos que le han colocado tercero en la tabla. “Al recuperar jugadores se crea una rivalidad sana, porque hay gente con ganas de mostrarse y demostrar el nivel que tiene, y eso se traslada a los entrenamientos, porque hay más chispa”, asegura Monteagudo.

Vamos a un campo especial, la gente está a medio metro y el césped no está del todo bien"

Ahora toca confirmar la mejoría mostrada en los últimos partidos y sacar un resultado positivo. “Vamos a un campo especial; la gente está a medio metro, con unas dimensiones particulares, con un césped que no está de todo bien… eso nos obligará a saber leer el partido y ser competitivos. Debemos ser contundentes y serios. Mi preocupación no es el rival, sino mi equipo. Estamos en una línea ascendente, pero podemos perder, pero si lo hacemos tenemos que dar sensación de ser un equipo fiable, que muestre cosas buenas”.

El entrenador del Recreativo no se fía del rival. “El Atlético Sanluqueño sólo ha recibido un gol en casa y no podemos relajarnos. No es un campo propicio para hacer un juego bonito, pero tendremos que ser inteligentes y entender lo que está pasando en el terreno. Es un partido para no equivocarte, para ser rápidos, y ante la duda, buscar al punta, porque tenemos que tener las ideas claras y no dudar. Al mismo tiempo, cuando se pueda echar el balón al suelo hay que jugarlo”. “Ellos tienen delanteros con experiencia en Primera División (Güiza y Geijo) y jugadores de banda con talento y no podemos fiarnos”, añade.

Lo que tiene claro Monteagudo es que “cada vez estamos mejor individualmente y ahora tenemos que trasladar esa mejoría a lo colectivo. Defensivamente llevamos unos partidos con un nivel altísimo y la clave está en no conceder tanto al rival (como pasó en las primeras jornadas). Ellos intentarán jugar el balón, y si ellos pueden, nosotros también”.

El técnico debe elegir entre Óscar y Cera en el lateral derecho y si darle la titularidad a Carlos Martínez

La primera gran duda que tiene que resolver Monteagudo está en el lateral derecho. “Es un bendito problema. Me gusta que un sub 23 como Cera defienda su parcela con ilusión. Óscar Ramírez estaba en un gran momento cuando se lesionó”; por ello tendrá que decidir entre tirar de galones y devolver la titularidad a Óscar o aportar por la continuidad y mantener a Cera.

En los últimos encuentros otro nombre propio ha sido el de Carlos Martínez, clave en las dos últimas victorias. “Lo veo bien, tiene fútbol y viene de marcar un gol y dar una asistencia. Es una buena persona y necesitaba confianza, liberarse. Cuando llegué lo vi tristón, pero ahora va a más y puede ser titular en cualquier momento”.

En la primera jornada liguera en San Fernando el técnico apostó por jugar con tres centrales y desde entonces no lo ha hecho. “Podría ser una opción para esta jornada, para ser más solventes en defensa, pero no quiero dar pistas. Si haces cambios y pierdes todos se preguntarán para qué he cambiado”.

Acudirán a El Palmar más de 700 aficionados albiazules, con lo que el equipo no estará solo. “Es un partido que nos puede realzar en muchas cosas, y en un campo caliente como ese será fundamental el apoyo de nuestra gente. Espero que le demos una alegría”.

Monteagudo hizo especial hincapié en la importancia del balón parado. “Es una de las facetas que tenemos que mejorar; tenemos que estar concentrados y conceder menos; el otro día concedimos 2 o 3 que vinieron precedidos de pérdidas de balón. Ahora las pérdidas penalizan menos porque los pivotes están mejor y los defensas más rápidos. Y ofensivamente también es importante generar peligro a balón parado”.

Por último, también destaca que “a día de hoy tenemos varios jugadores que piden el balón al pie y otros como Chuli buscan más el espacio, la espalda de la defensa. De lo que se trata es que el que tenga el balón cuenten con el máximo de alternativas posibles” para decidir la mejor opción.