Monteagudo destaca que el Recre es ambicioso pero que "la Liga debe mejorar los campos"

Un comienzo que deja mal sabor de boca. El Recreativo de Huelva cayó por 2-1 ante el San Fernando en un encuentro que se complicó poco a poco para los onubenses tras la lesión del delantero Rubén Cruz y la expulsión de Sergio Jiménez. El gol de Alberto Quiles fue insuficiente frente a los tantos de Jorge García y Francis Ferrón, con los que el Decano perdió en su estreno liguero.

En rueda de prensa, Alberto Monteagudo señaló que "si nos tenían que pasar cosas, nos han pasado. Hemos tenido ocasiones y los goles han sido evitables, pero considero que el equipo ha competido muy bien aun teniendo a diez jugadores aunque ellos se han llevado los tres puntos y nosotros nada".

Para el técnico "con un empate a uno, no he metido a Cera sino que he intentado que Gustavo acompañase a Irizo. El Recreativo es ambicioso pero la Liga necesita mejorar los campos. No le veo sentido al hecho de jugar en un césped como este, porque perjudica al fútbol y al futbolista". Con respecto a la condición de los jugadores, afirmó que "si no tengo extremos, he tenido que meter tres centrales, dos carrileros y hemos estado cómodos, pero si llego a tener a los extremos bien la definición hubiese sido diferente".

La búsqueda del 'nueve' continúa siendo una incógnita, de la que Monteagudo apunta que "vamos a ver esta semana, creo que habrá movimientos y jugadores de Segunda que caerán, nos faltan un par de piezas que deben ayudarnos para intentar hacer un buen año". Además, y en cuanto a la afición, afirmó que "les debemos un buen año y vamos a pelear al máximo por regalárselo".

Por su parte, fue el jugador recreativista, Nano, quien destacó al final del encuentro que "debemos levantarnos de esta derrota que no esperábamos porque veníamos con toda la ilusión del mundo". Asimismo, apuntó que "se nos han puesto contratiempos, especialmente por la lesión de Rubén Cruz, pero debemos aprender de los errores, especialmente de la expulsión". Como conclusión, añadió que "el punto del empate nos sabía a gloria, pero no ha podido ser y desde ya pensamos en Talavera".