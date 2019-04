Marc Martínez prefiere "que me metan 60 goles y ascender a quedar Zamora y no conseguir el premio"

Marc Martínez antepone un premio colectivo a otro individual. El guardameta del Recreativo de Huelva está metido de lleno en la pelea por conseguir el Trofeo Zamora al portero menos goleado del grupo IV de Segunda B al haber encajado solamente 22 goles en las 32 jornadas que se llevan disputadas, pero afirma que le ilusiona mucho más que sea su equipo el agraciado. “A cualquier jugador le gustan los títulos individuales, pero prefiero lo colectivo y el premio gordo, que sería obviamente el ascenso. Siempre lo digo, prefiero que me metan 60 goles y ascender que quedar Zamora y no conseguir el premio”, destaca.

El meta es el único jugador de la plantilla albiazul que ha disputado completos todos los encuentros del campeonato y sus buenas actuaciones han contribuido a que el club onubense tenga fundadas esperanzas de disputar las eliminatorias de ascenso.

El Recre es junto a la Balompédica Linense el equipo que menos tantos ha recibido del grupo pero a diferencia de Marc Martínez Javi Montoya, el portero titular del equipo campogibraltareño, no ha jugado todos los minutos de la competición, aunque lleva un gol menos en contra que el recreativista. El meta albinegro ha recibido 21 goles en 31 partidos (y uno de ellos incompleto), con un promedio de 0,67 tantos encajados por encuentro, mientras que el coeficiente del recreativista es de 0,68 (22 en 32 partidos).

Martínez se proclamó ganador del Trofeo Zamora del grupo III de Segunda B en la temporada 2016-17, defendiendo los colores del Alcoyano. Entonces encajó 27 tantos en 32 partidos (contando los dos que jugó de la eliminatoria de ascenso), con un promedio de 0,84 goles recibidos por encuentro. Ahora, en el Recre, mejora esa cifra.

"El mérito de ser el equipo menos goleado es de todo el bloque, desde el primer delantero que presiona al portero"

El cancerbero albiazul subraya que la solidez defensiva recreativista no es sólo mérito suyo, sino de todo el equipo. “Esto es de todo el bloque. Desde el primer delantero que presiona al portero. Ello quiere decir que estamos haciendo un trabajo defensivo extraordinario. Siempre he dicho que el equipo que menos goles recibe es muy difícil que no entre en el play off. Esta es la línea a seguir”, comenta.

El próximo domingo el conjunto albiazul recibe al Talavera en el Nuevo Colombino, en el primero de los seis encuentros que restan para que concluya el campeonato. El Recre es tercero y tiene fundadas esperanzas de alcanzar su clasificación para disputar las eliminatorias de ascenso. “Tenemos que seguir con la misma filosofía y pensar partido a partido. El domingo sabemos que tenemos un partido complicado, como todos, en el que esperemos que sumemos los tres puntos”.

En el choque de la primera vuelta el Recre se impuso por 2-3 en el municipal El Prado de Talavera de la Reina en un encuentro en el que Marc Martínez detuvo un penalti. El portero considera que “ese partido fue un punto de inflexión para el equipo. Nos fuimos al descanso perdiendo y el míster hizo por primera vez lo de cinco atrás. La verdad es que el equipo hizo una segunda parte excepcional. Recuerdo un día bonito y ojalá el domingo vivamos otro y logremos la victoria”, desea.

En su análisis del conjunto toledano, que ocupa una cómoda décima posición de la tabla con 43 puntos comenta que “vendrá con rabia después del último resultado que cosechó en casa contra el Marbella -se refiere a un 0-3-. Sabemos que es un equipo que plantea bien los partidos y seguramente venga como un bloque defensivo bajo, a intentar hacernos daño en un contragolpe o balón parado. Arriba tiene buenos jugadores. En definitiva, es un buen equipo de Segunda B. Es cierto que fuera de casa le está costando algo más pero ya sabemos que en estas últimas jornadas a todo el mundo le cuesta sumar”.

El cancerbero del Decano comenta que “el equipo está en una forma increíble, trabajando muy bien y eso hace que se lo pongamos difícil al míster para que haga un once y una convocatoria. Este es el camino a seguir”.

La afición del Recre está muy ilusionada con el equipo albiazul. Tras varios años de sufrimiento ahora sueña con que su equipo haga historia. A juicio de Martínez, el seguidor onubense debe jugar un papel fundamental en este tramo final de la temporada. “Sin duda. Lo está haciendo durante todo el año y más si cabe ahora en los últimos partidos en casa y cuando hay aficionados que están viajando fuera. Ellos saben que los necesitamos y estoy convencido de que van a seguir apoyándonos”, resalta.

El meta albiazul prefiere no pensar demasiado en lo que hagan los otros candidatos a meterse en el play off. Junto al Recre hay otros cinco clubes (Melilla, Cartagena, UCAM, San Fernando y Badajoz) que pugnan por acabar entre los cuatro primeros. “Estamos viendo que cuesta muchísimo ganar estos últimos partidos pero la realidad es que sólo podemos controlar lo que pase en el nuestro. Por eso sólo tenemos que fijarnos en nuestros rivales y en hacer las cosas bien. Si luego nos acompañan los resultados, pues bienvenido sea”. Luego, con humor, desea: “Por mí que pierdan todos todos los puntos, aunque sé que es imposible y no va a pasar. La única opción que tenemos es centrarnos en lo nuestro y ahora sólo pensamos en que el domingo, a las 11:30, tenemos un encuentro en el Nuevo Colombino frente al Talavera. No hay nada más”, agrega.

Martínez da un capotazo cuando se le pregunta si se ve jugando las eliminatorias de ascenso. “Me veo jugando contra el Talavera y sé que si sumamos tres puntos aún estaremos más cerca de este objetivo. Es tontería pensar en un mes y medio hacia delante. Obviamente queremos jugar el play off y ascender. Ese no es el objetivo inicial, pero ya que estamos en esta situación si en vez de terceros podemos acabar segundos pues mejor, y si estamos segundos querremos quedar primeros. Debemos ser lo más ambiciosos posible y eso es ascender. Pero hay que mantener la calma, pensar primero en el Talavera y luego quedarán cinco partidos más”, explica.

"Trabajamos como auténticos cañones. Ese es el gran secreto de este equipo", destaca

Por último, el portero recalca que el trabajo duro y la intensidad con la que se emplean todos los futbolistas en cada sesión preparatoria es el gran secreto del éxito del Recre en esta temporada. “Invito a cualquiera a que se acerque a un entrenamiento y vea la actitud que tienen todos los jugadores. Trabajamos como auténticos cañones y ese es el gran secreto de este equipo, el trabajar, el ser intensos. Este es un equipo con muchísima calidad pero si a ello se le une la intensidad y el coraje hace que seamos aún más poderosos”.