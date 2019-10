El inicio de una escalada para el Recreativo

Hay que jugar con todos. Así son las ligas, esa es la realidad y en esos términos se pronuncian los entrenadores, pero en estos casos el orden sí altera el producto. El calendario siempre suele esconder alguna trampa y el Recreativo tendrá que hacer frente al tramo del campeonato que, sobre el papel, más dolores de cabeza le puede ocasionar.

Llega el Decano en un buen momento, por más que los dos últimos empates hayan empañado la mejoría experimentada por el cuadro de Alberto Monteagudo desde que se tocara fondo en Villarrobledo, donde quedó claro que en ninguna categoría se gana con el escudo. Los albiazules parecen haber ganado sobriedad defensiva, aunque en la parcela ofensiva está echando en falta a Quique Rivero, llamado a ser el hombre brújula del cuadro albiazul. En ese desorden ofensivo, en el que destacan los atacantes albiazules con buenas conducciones, desborde y calidad técnica individual, se hace gigante la figura de Alberto Quiles. El onubense no pudo estar en la cita del pasado domingo ante la Balona y el Recre lo notó, sobre todo porque el canterano ha recuperado la mejor de sus sonrisas y cuando él ríe todos los demás ríen con él. Juega y hace jugar, mejorando las prestaciones de un grupo que sigue adaptándose tras haber sido castigado duramente por las lesiones en el primer tramo de la campaña.

Quique Rivero, aún con molestias, sigue sin entrenar y será baja una semana más

Y es que hombres como Rubén Cruz, Alfonso, Irizo o Víctor Barroso –éste último se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica esta semana– aún no han podido tener la continuidad necesaria para dar un rendimiento cercano al esperado. Además, Monteagudo perderá por sanción a su hombre más polivalente en defensa, Diego Jiménez, que estaba siendo uno de los mejores jugadores del Decano desde que se consolidó en el once albiazul. Sin Rivero ni Diego Jiménez pero con Quiles, la alineación albiazul no debe diferir mucho de la presentada ante la Balona el pasado fin de semana. Con Borja García por el central zamorano y con el atacante onubense ocupando el lugar de Gerard.

En frente estará el Marbella, un rival que aún no sabe lo que es perder, manteniéndose como el único equipo invicto del Grupo IV, mérito que comparte en el resto de la categoría con Castellón y Calahorra. El cuadro del exrecreativista Cubillo, no obstante, solo ha podido sumar dos triunfos en los primeros ocho encuentros, coronándose como el rey del empate. Los malagueños han sido especialmente castigados por la efectividad de sus rivales, recibiendo muchos goles para la cantidad de ocasiones que les han generado.

El Marbella ha sumado dos victorias y seis empates en las ocho primeras jornadas

El Marbella, como el Recre, también tendrá hombres importantes fuera del partido, como los atacantes Juerguen, lesionado, y Mustafá, sancionado. Tampoco será de la partida el lateral Saúl, también de baja por unas molestias.

El del Antonio Lorenzo Cuevas será el primero de dos encuentros que servirán para calibrar el momento actual del Recreativo, aunque no habrá nada definitivo tras la jornada 10. A la vuelta de la esquina espera el Cartagena, aunque lo mejor en estos casos es el partido a partido. El Recre luchará por mantener su anecdótica plaza en la zona de play off de ascenso porque el fútbol es un estado de ánimo y es mucho mejor crecer desde la victoria que tener que hacerlo desde la derrota, pero ya ha avisado el Marbella que su intención es dormir entre los cuatro primeros. Las espadas están en todo lo alto habrá que ver quién golpea más fuerte.