Juanma Rodríguez: "La plantilla y el cuerpo técnico asumimos la situación"

El segundo entrenador del Recreativo, Juanma Rodríguez, ha comparecido ante los medios al término del encuentro entre el Decano y el Marbella. El preparador onubense ha hablado en primer lugar de la situación del equipo para decir que "nuestra obligación es cambiar esta dinámica. Por más que la racha sea muy mala, tenemos que agarrarnos al trabajo, ser constantes y es cuando más tenemos que dar la cara, estar unidos y luchar para salir adelante".

Acerca del choque ha indicado que "ellos han salido mejor al partido. Hemos intentado trabajar la forma de neutralizarlos porque, a pesar de no haber sacado resultados, habían hecho buenos partidos. Ellos cambiaron de sistema y son buenos con balón y nosotros a partir de la primera mitad del primer tiempo hemos sabido neutralizarlos, hemos sabido sufrir sin balón y conseguimos lo más difícil que era empatar. En la segunda parte no había un dominador claro, no pasaban grandes cosas, hasta que ha llegado el gol a balón parado y a partir de ahí he visto al equipo atenazado".

Sobre la incidencia del cambio de entrenador también ha dicho Juanma que "hemos hecho un punto de nueve y no podemos estar contentos". Sobre las alineaciones y planteamientos ha explicado que "tenemos una plantilla competitiva y cualquier jugador puede actuar, siempre hay jugadores que pueden entrar y seguramente nos equivoquemos".

De la clasificación también ha hablado el onubense para decir que "entiendo que la situación actual lo que nos va a llevar a ver son las deficiencias. Nos toca sacar lo mejor de todos, los jugadores tienen que aportar todo su granito de arena para revertir la situación". "La plantilla y el cuerpo técnico asumen la situación, la decepción... Pero la solución es esa. Tenemos que trabajar desde la unión y la honradez en una situación que es dura", ha añadido.

El técnico quiso tener hacia la afición "respeto máximo, comprensión... Aliento, pero después de los resultados es difícil estar aquí y decirle algo a la afición. La afición lo único que quiere es que el equipo gane el domingo que viene".