El Recreativo toca fondo

El Recreativo se hunde. No es una percepción, sino que es una realidad. El Decano sumó su cuarto partido sin ganar, su segunda derrota consecutiva en casa y ha encajado seis goles en los dos últimos encuentros. El Marbella, que llegaba al choque herido casi de muerte, resucitó ante un Recre que, una vez descartado de la lucha por las tres primeras plazas, se ha complicado, incluso su entrada en el segundo grupo clasificatorio.

El planteamiento inicial de Calle no fue muy distinto al del pasado miércoles ante el Cádiz B. El técnico madrileño mantuvo el dibujo y solo hubo dos cambios, la entrada del recuperado David Alfonso por Luis Madrigal y el retorno de Seth por Alexander. Sin embargo, la puesta en escena del Decano fue calamitosa. El Marbella le robó el balón al Recreativo por completo y comenzó a dominar con posesiones largas, desarbolando al cuadro local cada vez que quería.

El primer acercamiento de los malagueños terminó en gol, pero el colegiado había anulado la jugada por falta a Diego Jiménez antes de que Planas batiese a Nauzet. El gol no subió al marcador, pero fue un aviso de lo que ocurriría al cuarto de hora. Un balón filtrado entre centrales a Callejón dejó al extremo mano a mano ante Nauzet, que se hizo gigante para desviar el cuero, pero el rechace le cayó a Planas que, a la segunda, perforó la meta del Decano.

El Recre no terminaba de entrar en el partido. Los albiazules apenas eran capaces de hilvanar dos pases y sus pérdidas opositaban con la fluidez del Marbella. Precisamente de un error en la salida de balón llegó una peligrosa falta de Dani Molina en la frontal del área. Granero quiso emular su tanto del encuentro de la primera vuelta, pero el veterano mediocentro estrelló el cuero en el palo. Respiró el Decano. Parece que al asomarse al borde del abismo el cuadro recreativista reaccionó y el partido comenzó a inclinarse del lado local.

Así, un centro desde la izquierda acabó con un remate raso y centrado de Yaimil, que no fue muy peligroso, pero que es destacable porque fue el primer tiro a puerta del Decano. Minuto 30. El Recre se volvió a hacer fuerte desde la estrategia y rozó el empate con otra jugada de laboratorio en la que Seth no logró conectar su cabezazo cuando se encontraba solo en el punto de penalti. El Recre empataría en su siguiente ataque, una larga jugada que contó con un claro remate de Seth que salvó Santomé acabó con un tiro de Quiles que dio en las manos de Edu Ramos, o eso vio el árbitro. El propio Quiles fue el encargado de lanzar el penalti y devolver las tablas.

El tanto reactivó al Recreativo y colocó al Marbella en el alambre. Cera penetró en el área y pudo sacarse un disparo que taponó la defensa, pero la opción más clara del Decano para voltear el marcador llegó en un córner botado en el último segundo del primer acto que Diego Jiménez cabeceó en la frontal del área de meta y que Santomé desvió milagrosamente.

La segunda parte apenas tuvo fútbol. Ni Recre ni Marbella lograron tomar el mando del partido y el partido se jugó lejos de las áreas. Así, el partido se terminó decantando en el balón parado. Un saque de esquina a favor de los costasoleños pasada la hora de partido lo remató Chumbi en el primer palo. El gol no encontró reacción en el Recreativo, incapaz de darle velocidad a su juego y de romper el orden del Marbella. Lo que llegó fue la sentencia. Una contra por banda derecha llegó a Chumbi, que vio en la entrada por banda izquierda de Callejón, que remató en semifallo, pero con la fortuna de que el balón superó la salida de Nauzet. El tanto dejó el partido listo para sentencia, pero el Marbella incluso pudo ahondar la herida albiazul.

Ficha técnica:

Recreativo: Nauzet; Cera, Diego Jiménez, Jesús Valentín (Víctor Barroso, 80'), David Alfonso; Yaimil Medina (Sillero, 73'), José Antonio González (Alberto Martín, 73'), Dani Molina (Matheus Santana, 46'), Chuli (Alexander, 62'); Seth y Quiles.

Marbella: Santomé; Nacho, Román, Edu Ramos (Gudiño, 44'), Eliseo, Ortuño (Redru, 70'); Granero , Gustavo Quezada (Busquets, 80'); Planas (Bernal, 80'), Chumbi y Callejón.

Goles: 0-1 (15') Planas. 1-1 (35') Quiles, de penalti. 1-2 (66') Chumbi. 1-3 (86') Callejón.

Árbitro: Muñoz García (C. Extremeño). Amonestó a los locales Chuli, Dani Molina y José Antonio González y a los visitantes Edu Ramos, Granero y Gustavo Quezada.

Incidencias: Encuentro disputado a puerta cerrada en el Nuevo Colombino.