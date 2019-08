Juan Antonio Zamora: "A todos nos apetece un caramelo como Chuli"

Juan Antonio Zamora pasó revista a la actualidad del Decano durante la presentación de Óscar Ramírez. Hace unos días el secretario técnico del Recreativo casi descartó la opción de Chuli para el Recreativo y el sábado tras el partido en Punta Umbría Alberto Monteagudo dejó una puerta abierta a su llegada. “Lo dije y fui claro. Chuli nos encanta, ha sido compañero mío, jugador de una categoría superior; con su situación actual ya que está en paro, a cualquier equipo de esta categoría le atrae. He mantenido contactos con él, está esperando cosas de una categoría superior y del extranjero, tiene ofertas de otros países muy buenas económicamente y las está valorando. A todos nos apetece un caramelo como puede ser Chuli, pero la decisión última será suya si nosotros no cerramos la plantilla antes”.

“Él no descarta jugar en Segunda B; es consciente de que ahora tiene un mercado en el extranjero que es muy importante económicamente. Tiene 28 años y mucho futuro en sus botas; él celebró un ascenso con el Getafe con la camiseta del Recreativo debajo. Su amor por el club no lo voy a mostrar yo; es socio, me llama para renovar los carnets de su familia; pero claro, esto es un trabajo que económicamente tiene que ser recompensado. Nosotros vamos a mirar hasta el final del mercado todas las opciones”.

A quien descartó es al riotinteño José Carlos: “Se lo he dicho, no tenemos ahora fichas sénior libres, todas están ocupadas. Además, buscamos otras cualidades como es la velocidad; él está entrenando con nosotros hasta que el entrenador, imagino que a partir de esta semana, decida tener a los futbolistas con los que va a contar toda la temporada”.

¿Cómo ve el secretario técnico la plantilla albiazul una vez que ha terminado la pretemporada, y a falta de algún refuerzo de última hora?. “Soy realista y nos ha faltado una semanita más de pretemporada; echo de menos eso. Hay muchas caras nuevas, muchos jugadores que han venido a última hora como Óscar, Borja... se ha trabajado mañana y tarde, y los conceptos básicos los jugadores los tienen claros. A partir de ahí se irán matizando más cosas. La plantilla es competitiva, fuerte, con veteranía, que sabe leer los partidos en cada momento; y sí echo de menos en el aspecto físico esa semana que nos hubiera permitido llegar más frescos”.

A Zamora le gustaría “completar todas las fichas; faltan tres sub 23 y me gustaría tener jugadores top de esa categoría; un mediocentro que hiciese sombra a los que están; me gustaría algo de velocidad arriba, y un central que pudiese jugar de lateral izquierdo. Con eso el cuadro quedaría casi perfecto. Cuanta más competencia, mejor. Un equipo lo hace bueno el grupo humano y hemos podido organizar una familia; la armonía del vestuario es muy buena, aunque cuando empiece la competición habrá unas caras más largas que otras pero eso es lo normal. Hay muy buenas personas en el vestuario. Y la competición requiere jugadores que compitan con sus compañeros en una posición. Si Óscar tiene un lateral derecho como Cera que le obliga a disputarse un puesto, eso al final provoca que ninguno se relaje”.

Ni el gerente ni el presidente me han dicho que pueda optar a algún dinero más (para fichar)

Zamora también se refirió a Iván González: “Con Iván y su representante he hablado. Él está inscrito y no tomaré ninguna decisión hasta que no aparezca ese jugador que mejore lo que tenemos, siempre en el caso de que su recuperación se alargase más de la cuenta. Lo que va a pedir, o yo le voy a ofrecer es que cuando vuelva a abrirse el periodo de fichajes vuelva a tener su licencia. Ya dependerá de cómo vaya la temporada; y si completamos todas las licencias tendremos que dar una baja siempre que su recuperación sea positiva”.

La campaña de abonos está siendo un éxito ¿permitirá eso disponer de algo más de presupuesto para el primer equipo? “Yo he intentado rebajar el tema económico con las cesiones, porque sale más barato que si fichas a un jugador que esté libre. Tenemos dos cesiones que económicamente nos han salido bien y así se puede rebajar el presupuesto. A día de hoy ni el gerente Carlos Hita ni el presidente Manolo Zambrano me han dicho que pueda optar a algún dinero más”.