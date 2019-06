José María Salmerón: "El Recreativo debe estar orgulloso de sus jugadores"

Cabizabajo, dolorido y con el rostro visiblemente afectado por la eliminación ante el Mirandés, el técnico José María Salmerón rompió su silencio para decir que "estamos muy dolidos". En palabras del técnico del Recreativo, "hemos sido mejor que el Mirandés en los dos partidos, pero el fútbol es así. Hemos controlado el partido y me voy muy contento y orgulloso de mi equipo y de cómo lo han hecho".

A modo de balance, Salmerón comentó que "intentamos ser merecedores de la victoria y hemos sido mejores que el Mirandés. El Recreativo ha tenido más ocasiones y estamos deepcionados por la eliminatoria pero también nos sentimos orgullosos por cada jugador y por todas las personas que han trabajado para que el equipo estuviese en lo más alto".

Sobre la ida y la vuelta, el míster comentó que "había que ser superior en el mediocampo y debíamos tener mayor control del partido para ganarlo, daba igual la alineación porque todos los jugadores han estado a un nivel muy alto, de hecho, tengo la sensación de que hemos hecho suficiente en ambos encuentros".

Acerca del rival señaló que "tanto Kijeras como Paris tienen un gran potencial, Paris es un jugador bueno pero el Mirandés no ha tenido ocasión de gol, igual que no la tuvieron allí. Hoy la situación nos ha cogido desprevenidos".

Para finalizar, José María Salmerón reconoció que "el vestuario está roto, con lágrimas porque han trabajado mucho para llegar al máximo. El Recre debe estar orgulloso del vestuario que tiene, que para mí es uno de los mejores o el mejor que he tenido" y añadió que "lo que se ha conseguido aquí es que la afición vuelva a vibrar con su equipo, que volviese la gente que había perdido las ganas de volver al campo. Todos los jugadores tienen un gran potencial y han dado un paso de gran nivel para que la gente volviese a sentir con su equipo, pero aun así, nos vamos decepcionados". Sobre las dudas acerca de su futuro, declaró que "en mi cabeza no está pensar si seguiré el próximo año porque ahora mismo no quiero pensar en ello, sino en la eliminatoria".