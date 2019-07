Jesús Vázquez: "El Recreativo me lo ha dado todo y yo quiero devolvérselo poquito a poco con mi trabajo y esfuerzo"

Dicen que de bien nacido es el ser agradecido. Jesús Vázquez regresa al Recreativo de Huelva como coordinador de la cantera albiazul. “Este club me lo ha dado todo y yo quiero devolvérselo poquito a poco con mi trabajo y con mi esfuerzo”, resalta. “Estoy muy contento, con muchas ganas e ilusión y también mucha responsabilidad por hacer las cosas bien porque queda mucho por hacer”, agrega.

El de Santa Olalla se ha convertido en el máximo responsable de los escalafones inferiores del Decano. “Prácticamente llevo dos días y todavía estoy hablando con los entrenadores. Quiero poner todo en marcha, tengo muchas ideas en la mente pero luego quizá a la hora de desarrollarlas no se puedan hacer como me gustaría”, explica.

Parte del trabajo ya estaba hecho por su amigo Juan Antonio Zamora, su antecesor en el cargo y que esta semana se ha convertido en el nuevo secretario técnico recreativista. “Me ha servido de mucha ayuda. Nuestra visión del fútbol y en este caso de la cantera es parecida aunque se cambiarán matices porque somos personas diferentes, pero la base es muy parecida. También él conoce mucho mejor a los técnicos que yo y por eso la primera idea que tengo es el darle continuidad al proyecto. Se estaban haciendo muchas cosas bien y por eso las personas que están al frente de los diferentes equipos, de las diferentes áreas o departamentos, van a continuar porque entiendo que yo no tengo todavía el criterio necesario ni válido como para prescindir de nadie. En la medida de lo posible va a ser, al menos a corto plazo, darle continuidad y fortaleza a ese proyecto”.

Zamora está por encima suyo en el organigrama, pero hay una excelente sintonía entre ambos. “Entre nosotros hay una relación muy buena. Pero él está centrado ahora mismo al cien por cien en el primer equipo y yo en la cantera, porque son los inicios y hay mucho trabajo que hacer. Por eso ahora es difícil que uno le ayude al otro pero la idea es que una vez que empiece todo a rodar y a funcionar nos podamos ayudar en las tareas, lo que pienso que será beneficioso para el club”, manifiesta.

Regresó sin pensárselo al club tras dirigir en la recientemente finalizada temporada 2018-19 a la selección onubense cadete. “Siempre lo he tenido claro. El año pasado no estuve en el club pero no fue por una decisión mía sino porque prescindieron de mí. Ahora me han llamado y me han ofrecido esta posibilidad que me apetece mucho. Es un reto muy bonito. Me encanta el fútbol base y apostar por la cantera del Recre a mí me hace mucha ilusión, me llena. Es un sitio en el cual quiero crecer y hacer crecer a la cantera para que tenga el valor que merece y que todo el mundo le dé importancia, no sólo cuando las cosas van mal o hay que mirar hacia abajo casi por obligación económica. A eso quiero dedicar parte de mi trabajo para que todo el mundo le dé importancia siempre, no solo cuando vienen malos momentos, sobre todo económicos”, dice.

El gran capitán albiazul sabe muy bien de qué habla. En sus nueve campañas como futbolista del Recre saboreó la miel y la hiel. De competir en Primera División a ver cómo la centenaria nave del Decano se hundía asfixiada por las deudas. Jesús Vázquez tiene un enorme carisma entre la afición albiazul. Es el jugador que más partidos oficiales ha vestido la elástica recreativista (324) y él fue uno de los grandes protagonistas de la campaña de salvación que se organizó en Huelva en el verano de 2016 para salvar al club. “Siempre he dicho que la gente me ha mostrado un enorme cariño, algo que agradezco muchísimo, aunque lógicamente con el paso del tiempo eso debe ir a menos porque todos crecemos, vamos envejeciendo y van saliendo otros ídolos, pero yo siempre he sentido ese cariño, que me llena de orgullo. En parte el querer estar siempre cerca del Recre y poder ayudarlo en todo lo que pueda es un débito que tengo. Este club me lo ha dado todo y yo quiero devolvérselo poquito a poco con mi trabajo y con mi esfuerzo. Este nuevo reto es muy motivante y yo quiero aportar mis conocimientos y formación al club”, subraya.

"La idea que tengo es que se apueste por gente de la casa, por la cantera, si realmente lo merece", indica

Los graves problemas económicos que ha pasado el Decano (que él ha sufrido en primera persona) han perjudicado a la cantera. Poco a poco se está viendo la luz aunque el Recre no tiene ni mucho menos una economía boyante. “En una situación tan crítica, tan al límite en la que ha estado el club en estos últimos años, necesitas priorizar e ir de lo más importante a lo menos y lógicamente ahí siempre está el primer equipo por encima de cualquier otra estructura del club. Ahora tenemos que hacer ver a todo el mundo, a los que toman las decisiones y a los que no, que la cantera es importante siempre. No sólo en los momentos críticos. Vamos a intentar que no suban cinco chavales por una urgencia del club, sino porque se lo ganen esos chavales y también sea una decisión del club que eso también es un modelo que se planifica, se proyecta y se intenta conseguir. La idea que tengo es que se apueste por gente de la casa, por la cantera, si realmente lo merece. Creo que ahora se puede hacer eso; hay chavales que pueden dar el salto al primer equipo porque están preparados”, comenta Jesús Vázquez.

El excentrocampista desvela algunas de sus primeras decisiones. “Ya está confirmado que van a continuar los entrenadores de las categorías más base, de cadete para abajo aunque aún falta el fútbol 7 que aún no está decidido. En el cadete A sigue Paco Tercero y en el B, Paco Pichardo, y en los infantiles en el A el entrenador es Ale Díaz y en el infantil B, Balu”.

Sobre el Atlético Onubense y los dos juveniles dice que “estamos dándole vueltas a ver qué hacemos. Son equipos importantes y hay que pararse a pensar un poco. El Atlético Onubense y el División de Honor de juveniles son los dos equipos más representativos de la cantera”.

Respecto al fichaje de Alberto Monteagudo como nuevo técnico del primer equipo indica que “el aficionado que pueda estar dubitativo, pensando qué tipo de equipo se va a hacer, con el fichaje de Alberto pienso que esa duda se disipa. Es una apuesta ganadora, un entrenador con un buen bagaje y currículum. Hay que agradecer el trabajo del consejo. Esperemos que se haga un equipo competitivo y que tengamos un año lo mejor posible”.

Para la próxima temporada "hay que tener paciencia, tratar de hacer un buen bloque y ser competitivos"

Jesús Vázquez espera que la nueva temporada en Segunda B sea tan ilusionante como la anterior. “La plantilla prácticamente va a ser nueva porque hay cuatro jugadores con contrato. Hay que tener paciencia, tratar de hacer un buen bloque y ser competitivos. Esta es una categoría que no te regala nada. Por el hecho de ser el Recreativo de Huelva y el estadio que tenemos parece que debemos ser el rival a batir pero tenemos que ganarnos ese derecho en el campo. Ahora hay que buscar y formar la plantilla más homogénea y competitiva posible sin renunciar a nada. Ir poco a poco, a que todo se vaya engranando bien porque la temporada es muy larga. A veces los comienzos son como son, pero a la vista está lo que sucedió el año pasado con una segunda vuelta espectacular. Hay que tener paciencia con el equipo y con el proyecto que no creo que deba ser el buscar ascenso ni play off a toda costa. Alberto ha firmado dos años de contrato. Vamos a darle su tiempo”, concluye.